राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट: दीया कुमारी बोलीं- नंबर वन डेस्टिनेशन बनाना है, जल्द शुरू होगा पर्यटन ऐप

राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 12, 2025 at 10:22 PM IST 3 Min Read

जयपुर: राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने शुक्रवार देर शाम को राजस्थान डॉमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन किया. दीया कुमारी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को दुनिया का नंबर वन डेस्टिनेशन बनाना है. जल्द ही पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन ऐप शुरू किया जाएगा. उद्घाटन सत्र में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पर्यटन क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तित्वों को सम्मानित किया. फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2025 की शुक्रवार शाम को शुरुआत हुई. तीन दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन राजस्थान की परंपरा और आधुनिकता के संगम का सजीव उदाहरण देखने को मिला. जयपुर के सिटी पैलेस में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. राजस्थान पर्यटन विभाग की कमिश्नर रुक्मणि रियाड़, एफएचटीआर प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला, एफएचटीआर महासचिव सीए वीरेंद्र एस. शेखावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र एस. शाहपुरा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की परंपरा, संस्कृति और मेहमाननवाजी हमारी असली ताकत है. आरडीटीएम 2025 इसी पहचान को और सशक्त बनाएगा. राज्य को पर्यटन जगत की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि हमें पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को दुनिया का नंबर वन डेस्टिनेशन बनाना है. हम जल्दी ही राजस्थान में पर्यटन ऐप शुरू करेंगे, जिसकी सहायता से पर्यटकों को राजस्थान घूमना आसान हो जाएगा. खासकर महिला पर्यटकों को यह पर्यटक ऐप राजस्थान घूमने के अनुभव को अच्छा और सुरक्षित बनाएगा.