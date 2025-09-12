राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट: दीया कुमारी बोलीं- नंबर वन डेस्टिनेशन बनाना है, जल्द शुरू होगा पर्यटन ऐप
दीया कुमारी ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का किया उद्घाटन. कहा- पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को दुनिया का नंबर वन डेस्टिनेशन बनाना है.
Published : September 12, 2025 at 10:22 PM IST
जयपुर: राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने शुक्रवार देर शाम को राजस्थान डॉमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन किया. दीया कुमारी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को दुनिया का नंबर वन डेस्टिनेशन बनाना है. जल्द ही पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन ऐप शुरू किया जाएगा. उद्घाटन सत्र में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पर्यटन क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तित्वों को सम्मानित किया.
फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2025 की शुक्रवार शाम को शुरुआत हुई. तीन दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन राजस्थान की परंपरा और आधुनिकता के संगम का सजीव उदाहरण देखने को मिला.
आज जयपुर में यूनीग्लोब ट्रैवल साउथ एशिया द्वारा आयोजित Uniglobe Sutra Conference 2025, " कल, आज और कल" में सम्मिलित होकर मुझे अपार आनंद और गर्व की अनुभूति हुई। इस अवसर पर विश्वभर से पधारे प्रतिनिधियों के साथ हमारे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, कलाएं एवं पर्यटन की संभावनाओं पर… pic.twitter.com/8nB9t5lSGb— Diya Kumari (@KumariDiya) September 12, 2025
जयपुर के सिटी पैलेस में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. राजस्थान पर्यटन विभाग की कमिश्नर रुक्मणि रियाड़, एफएचटीआर प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला, एफएचटीआर महासचिव सीए वीरेंद्र एस. शेखावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र एस. शाहपुरा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की परंपरा, संस्कृति और मेहमाननवाजी हमारी असली ताकत है. आरडीटीएम 2025 इसी पहचान को और सशक्त बनाएगा. राज्य को पर्यटन जगत की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि हमें पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को दुनिया का नंबर वन डेस्टिनेशन बनाना है. हम जल्दी ही राजस्थान में पर्यटन ऐप शुरू करेंगे, जिसकी सहायता से पर्यटकों को राजस्थान घूमना आसान हो जाएगा. खासकर महिला पर्यटकों को यह पर्यटक ऐप राजस्थान घूमने के अनुभव को अच्छा और सुरक्षित बनाएगा.
दीया कुमारी ने कहा कि हम राजस्थान में पर्यटक सुविधाओं का विकास कर रहे हैं. हम शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण का कार्य भी कर रहे हैं. राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, कला, संस्कृति के संरक्षण पर हमारा विशेष ध्यान है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह निवेश, रोजगार और स्थानीय समुदायों के विकास का भी सेतु है. आरडीटीएम के जरिए राजस्थान वैश्विक मानचित्र पर और भी मजबूती से उभरेगा.
राजस्थान पर्यटन विभाग की कमिश्नर सुश्री रुक्मणि रियार ने कहा कि आरडीटीएम 2025 सिर्फ एक आयोजन भर नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की बदलती हुई पर्यटन दृष्टि और संभावनाओं का प्रतिबिंब है. यहां प्रस्तुत हो रहे अनुभव और संवाद आने वाले समय में पर्यटन के नए मानक तय करेंगे और राजस्थान को सतत व नवाचार-प्रधान पर्यटन का आदर्श राज्य बनाएंगे.
एफएचटीआर प्रेसिडेंट श्री कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि आरडीटीएम 2025 ने साबित किया है कि जब परंपरा और आधुनिकता साथ आते हैं, तो पर्यटन जगत को नई दिशा मिलती है. खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हो रही सहभागिता राजस्थान के पर्यटन भविष्य की मजबूत नींव रखेगी.
बी2बी मीटिंग्स और एक्सपो होंगे : 13 और 14 सितम्बर को बी.एम. बिड़ला कन्वेंशन सेंटर में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बी2बी मीटिंग्स और एक्सपो का आयोजन होगा. इस दौरान आगंतुकों को टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाओं का 'वन स्टॉप सल्युशन' मिलेगा. साथ ही, आम जनता के लिए खुली प्रदर्शनी पर्यटन के विविध और समृद्ध आयामों को अनुभव करने का मंच बनेगी.