Cough Syrup Side Effects : खांसी की दवा को सरकार ने दी क्लीन चिट, लैब रिपोर्ट में एकदम सुरक्षित

राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों में साइड इफेक्ट मामले में बड़ा अपडेट. खांसी की दवा एकदम सुरक्षित. चिकित्सा मंत्री ने कही बड़ी बात.

Cough Syrup Side Effects
जयपुर स्वास्थ्य भवन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 5:52 PM IST

3 Min Read
जयपुर: प्रदेश में बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ था. डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबियत बिगड़ी थी. जिसके बाद राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी. राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने केसन फार्मा के साथ दूसरी फार्मा कंपनियों के भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के साल्ट पर रोक लगा दी थी. अब डेक्स्ट्रोमेथोर्फन साल्ट से जुड़ी दवा को सरकार ने क्लीन चिट दे दी है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि पूरा मामला सामने आने के बाद दवा के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए थे और उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. रिपोर्ट में यह सामने आया है कि दवा एकदम सुरक्षित है. हालांकि, चिकित्सकों ने भी कहा था कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर (ETV Bharat Jaipur)

सैंपल जांच के लिए भिजवाए थे : इस दवा के उपयोग के बाद जब बच्चों की तबियत बिगड़ने लगी थी, तब चिकित्सा विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे थे. दवा के सैंपल सीकर, भरतपुर और झुंझुनूं से लिए गए थे और सैंपल लेने के बाद इन्हें जयपुर स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को प्राप्त हुई और यह दवा स्टैंडर्ड पाई गई है. ऐसे में अब इस दवा को क्लीन चिट मिल गई है.

Lab Report
लैब रिपोर्ट की कॉपी (ETV Bharat Jaipur)

बच्चे बीमार हुए थे : कफ सिरप के उपयोग से सीकर, भरतपुर और जयपुर में बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी. खांसी की सिरप की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद चिकित्सा विभाग ने एक बयान जारी कर कहा था कि भरतपुर एवं सीकर जिले में बच्चों की मौत के प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही बच्चों को खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नहीं लिखी गई थी, लेकिन सीकर के नित्यांश की मौत के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वस्तु स्थिति यह है कि 7 जुलाई 2025 को बच्चे को बुखार-जुकाम की शिकायत पर सीएचसी चिराना, झुंझुनूं में दिखाया गया था.

रोगी की पर्ची में सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नहीं लिखी गई थी. बच्चे की मां खुशबू शर्मा ने बताया कि 28 सितंबर 2025 को रात 9 बजे बच्चे को हल्की खांसी की शिकायत हुई. उस समय पहले से घर में रखी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन की 5 एमएल कफ सिरप मां ने बच्चे को दी थी. 29 सितंबर को रात 2 बजे बच्चे ने पानी पिया और सो गया. तब तक बच्चा ठीक था. सुबह 5 बजे मां उठी तो बच्चा बेसुध था. जिसके बाद बच्चे को राजकीय श्री कल्याण अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.

