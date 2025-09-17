ETV Bharat / state

कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय OBC एडवाइजरी काउंसिल का गठन, गहलोत-पायलट, डोटासरा भी शामिल

कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल में 13 विधायक, दो सांसद, 7 पूर्व मंत्री और 7 पूर्व विधायकों को शामिल किया गया है.

कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन
कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन (ETV Bharat (Symbolic))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 12:15 PM IST

जयपुर : देश भर के ओबीसी समुदाय की समस्याओं और उनकी राजनीतिक भागीदारी को लेकर कांग्रेस इन दिनों ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है. इसी के मद्देनजर पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया था तो अब बुधवार को राजस्थान में भी प्रदेश स्तरीय कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है. कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने इसके आदेश जारी किए हैं.

ओबीसी काउंसिल में 31 सदस्य लिए गए हैं. इसके अलावा 28 सदस्य विशेष आमंत्रित हैं. राजस्थान कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव को इस काउंसिल का कन्वीनर बनाया गया है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जैसे दिग्गजों को भी इस कमेटी में सदस्य बनाया गया है.

कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कॉर्डिनेटर राजेंद्र सेन (ETV Bharat Jaipur)

इसके अलावा अशोक चांदना, भीमराज भाटी, रफीक खान, डूंगर राम गेदर, ललित यादव, रूपेंद्र सिंह कुन्नर, हाकम अली, अभिमन्यु पूनिया, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, सुखराम बिश्नोई, राजेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को भी शामिल किया गया है. प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजेश चौधरी, गजेंद्र सिंह सांखला, जयपुर जयपुर ग्रामीण लोक सभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा, पीसीसी सचिव भूराराम सीरवी, पूर्व सचिव हरीश यादव, गोविंद बंजारा, रिटायर्ड अधिकारी जसराम चौधरी को भी शामिल किया गया है.

ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन
ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन (ETV Bharat)

इन्हें लिया गया विशेष आमंत्रित सदस्य : वहीं, काउंसिल में जिन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है उनमें प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान, सांसद बृजेंद्र सिंह ओला, उम्मेदाराम बेनीवाल, विधायक रतन देवासी, मनीष यादव, पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत, शकुंतला रावत,साले मोहम्मद, रामलाल जाट, पूर्व विधायक जीआर खटाना, सुचित्रा आर्य, पुखराज पाराशर, राजेंद्र सेन, प्रेम कुमार पाटीदार, मोहित सोनी, सुरेंद्र लांबा, जगदीश वर्मा, ललित तूनवाल, राजेश कुमावत, जयंती बिश्नोई, शमा बानो, मुकेश वर्मा, उर्मिला योगी, शैलेंद्र यादव, बाबूलाल यादव, संतोष डूडी, सतपाल देवासी और उदयवीर यादव शामिल हैं.

ओबीसी के मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी काउंसिल : कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कॉर्डिनेटर राजेंद्र सेन ने कहा कि काउंसिल आने वाले वक्त में ओबीसी की वंचित जातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी. राहुल गांधी ने पूरे देश में मुहिम चला रखी है कि ओबीसी की वंचित जातियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए. इस मुहिम को वे आगे भी बढ़ा रहे हैं. राजस्थान में भी ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है. राजस्थान में जो ओबीसी की वंचित जातियां हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं, उन जातियों को मुख्य धारा में लाया जाए. जल्द ही इस मामले में काउंसिल की बैठक होगी और कमेटी अलग-अलग मामलों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को देगी.

