ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक रतन देवासी के परिवार को खतरा, पूर्व मंत्री पर आरोप, जानिए पूरा मामला

जालोर: रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला बयान जारी करते हुए अपने परिवार को गंभीर खतरे में बताया है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को पूर्ववर्ती सरकार के एक पूर्व मंत्री, उनके बेटे और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से वर्षों से धमकियां दी जा रही हैं. देवासी ने यह आरोप 22 सितंबर की मध्यरात्रि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लगाए. जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की.

अपने संदेश में रतन देवासी ने लिखा- क्या यह आपके परिवार की सुरक्षा का सही समय है? वर्षों से मेरे परिवार को पिछली सरकार के एक पूर्व मंत्री, उनके बेटे और कई अधिकारियों से धमकियां मिल रही हैं. वे कथित तौर पर जालोर, सिरोही के कुछ लोगों और सुंधा माता मंदिर के न्यासियों के सहयोग से मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. समाज के कमजोर वर्ग, नशामुक्त समाज और अन्य मुद्दों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी. समय बताएगा. देवासी का यह बयान न केवल सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि पार्टी के भीतर उनके संबंध अब सामान्य नहीं रह गए हैं.