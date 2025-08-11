जयपुर: वोट चोरी के विरोध में सोमवार को संसद भवन के बाहर मार्च निकाल रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को हिरासत में लिए जाने को लेकर कांग्रेस अब केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वोट चोरी के विरोध में मार्च निकाल रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य सांसदों को हिरासत में लिया जाना बेहद निंदनीय एवं लोकतंत्र पर कुठाराघात है. डेमोक्रेसी में विपक्ष को अपनी बात उठाने का अधिकार है और प्रदर्शन, मार्च इत्यादि के जरिए ही वह अपने मुद्दों पर जनता की आवाज को बुलंद करते हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे नेताओं को हिरासत में लेना उनके इस अधिकार का हनन है. केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग, राहुल गांधी द्वारा तथ्यों के साथ लगाए गए वोट चोरी के आरोप की जांच करने की बजाय ध्यान भटकाने के लिए दूसरे रास्ते अपना रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष तो क्या, किसी आम आदमी या मीडिया संस्थान द्वारा भी इतनी बड़ी अनियमितताएं सामने लाने पर चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि उनकी जांच करवाए, पर चुनाव आयोग का ऐसा रुख इस संस्था में आमजन के विश्वास को खत्म कर रहा है.

भाजपा सरकार पर दमनकारी कार्रवाई के आरोप: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वोट चोरी के विरोध में शांतिपूर्ण मार्च कर रहे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना भाजपा की हठधर्मी और लोकतंत्र-विरोधी सोच का जीता-जागता सबूत है. यह केवल निंदनीय ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है. हम जनता के वोट के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से संघर्षरत हैं, जबकि डरपोक सरकार पुलिस की आड़ में दमन और अत्याचार का सहारा ले रही है.

नेताओं की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का आक्रोश: जूली ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार इस अधिकार को भी कुचल रही है. शांतिपूर्ण विरोध करने पर विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना न केवल उनके संवैधानिक अधिकार का खुला उल्लंघन है, बल्कि लोकतंत्र की नींव पर सीधा प्रहार है. मैं इस अलोकतांत्रिक और तानाशाही कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं तथा देश की जनता से आह्वान करता हूं कि लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में मजबूती से खड़े हों, अन्यथा यह सरकार आपके वोट देने का अधिकार भी छीन लेगी.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों ने वोट चोरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकाला. इस मार्च को बीच में ही रोककर खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया. भाजपा सरकार डरी हुई है और इस प्रकार विपक्षी दलों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष की मांग साफ है कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता दिखाते हुए डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए.

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वोट चोरी करके सत्ता में आई मोदी सरकार इस कदर डरी हुई है कि विपक्ष के सांसदों को चुनाव आयोग भी जाने नहीं दे रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों को हिरासत में लेना लोकतंत्र पर प्रहार और अत्यंत निंदनीय है. वोट चोरी की सच्चाई देश के सामने है, इसलिए कायर सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है.

