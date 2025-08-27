ETV Bharat / state

अमेरिका के बहाने मोदी पर रंधावा का तंज, टैरिफ बढ़ने के बाद पाकिस्तान से कारोबारी संबंध की हिमायत - 50 PERCENT US TARIFF ON INDIA

राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने कहा कि मोदी ने ट्रंप का प्रचार किया और उन्होंने हमें 50 प्रतिशत टैरिफ का पहला तोहफा दे दिया.

Incharge Randhawa meeting Congress leaders
कांग्रेस नेताओं से मिलते प्रभारी रंधावा (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 11:59 AM IST

जोधपुर: राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमेरिकी टैरिफ के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. रंधावा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में प्रचार किया. उसका पहला तोहफा अमेरिका ने हमें 50 प्रतिशत टैरिफ के रूप में दे दिया है. इससे हमारे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा. लुधियाना की होजरी, ज्वैलरी, किराना सभी को परेशानी उठानी पड़ेगी. रंधावा ने उत्तर भारत के व्यापार को बचाने के लिए पाकिस्तान के रास्ते ट्रक से अरब देशों तक व्यापार खोलने की वकालत भी की.

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली रवाना होने से पहले बुधवार को जोधपुर में कहा कि हम बंदरगाह से पाकिस्तान के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ट्रक से नहीं कर रहे हैं. सरकार को ऐसा कोई सिस्टम बनाना होगा, जिससे ट्रक से पाकिस्तान के रास्ते अरब देशों तक व्यापार हो सके और ट्रकों की जांच के लिए व्यापक व्यवस्था करनी होगी. रंधावा ने कहा कि जब समुद्री जहाज की जांच हो सकती है तो ट्रकों की भी जांच हो सकती है. कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के साथ कार्यकर्ताओं से मिलने आए रंधावा ने जोर दिया कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक के व्यापार को बचाना है तो इसे खोलना ही होगा.

राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (ETV Bharat Jodhpur)

अमरीका हमारे साथ कभी नहीं रहा: रंधावा ने कहा कि इतिहास उठाकर देख लीजिए अमेरिका ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया. ऑपरेशन सिंदूर में भी वह किसके साथ खड़ा था, सबको पता है. 1971 की लड़ाई में भी वह हमारे साथ नहीं था, लेकिन हमने आंख दिखाई और अपनी बातों पर अडिग रहे थे. हमें रूस के साथ रिश्ते वापस मजबूत करने होंगे. हमें अपने हितों पर काम करना होगा ताकि देश मजबूत हो सके. हमारा देश अमेरिका के बिना भी चल सकता है.

संगठन में बदलाव नहीं: भाजपा सरकार के मंत्री सुमित गोदारा के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी जाने के बयान पर रंधावा बोले, कांग्रेस संगठन में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है. बहुत अच्छा काम हो रहा है. हमारे बीएलए बन गए है. हर स्तर पर संगठन सक्रिय है. हम भाजपा नेताओं के बयान पर ध्यान नहीं देते हैं. विधायक गीता बरवड़, महापौर कुंती देवड़ा, बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, जिला अध्यक्ष नरेश जोशी और सलीम खान आदि रंधावा से मिले.

