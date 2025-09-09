ETV Bharat / state

अतिवृष्टि पर सदन में चर्चा नहीं कराए जाने पर गहलोत-डोटासरा ने सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह एक परंपरा रही है कि जब विधानसभा या संसद का सत्र चल रहा हो तब यदि कोई विशेष परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि की स्थिति बनती है तो सरकार उस विषय पर बहस करवाती है. इससे प्रदेशभर के विधायकों का फीडबैक सरकार के पास पहुंचता है और पूरी स्थिति सरकार के सामने आती है, परन्तु राजस्थान में सरकार इससे बचने के प्रयास कर रही, सरकार चाहती नहीं है कि हाउस में बहस हो और सरकार की जवाबदेही तय हो.

जयपुर : अतिवृष्टि और बाढ़ के हालातों पर सदन में चर्चा की मांग को लेकर जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक लगातार आवाज उठा रहे हैं तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरा है. दोनों नेताओं ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करा रही है.

राजस्थान में अतिवृष्टि से एक दर्जन से अधिक जिलों में परिस्थितियां विकट बनी हुई हैं. परन्तु सरकार ने सदन में इस पर चर्चा करने से इंकार कर दिया है और केवल बयान देकर इतिश्री करना चाहती है. यह दिखाता है कि भाजपा सरकार किसानों एवं आमजन से जुड़े इस मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा कि राजस्थान के करीब 22 जिलों में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, 15 जिले ऐसे हैं जहां करीब 50 से 70% तक फसल चौपट हो चुकी है.

मूंग, बाजरा, सोयाबीन और मक्का की फसलें नष्ट होने से अन्नदाता के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार को अन्नदाता का दर्द दिखाई नहीं देता, सरकार केवल गिरदावरी की धीमी प्रक्रिया का नाटक कर रही है, जबकि अन्नदाता तत्काल मुआवजे का इंतजार कर रहा है. डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार की उदासीनता से तो हालत ये है कि अन्नदाता आत्महत्या करने और राजधानी जयपुर तक कूच करने को मजबूर है. झालावाड़ की 11 तहसीलों में 85% फसलें नष्ट हो चुकी हैं, हजारों किसान तत्काल मुआवजे, एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर बैठे हैं.

इसे भी पढ़ें: निकाय और पंचायत चुनाव के मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, निकाला पैदल मार्च

सरकार की अनदेखी और फसलों के खराबें के कारण डूंगरपुर में भी किसान आक्रोशित हैं, भाजपा सरकार की संवेदनहीनता का आलम यह है कि उदयपुर में उदयसागर के बैकवॉटर से 6 गांव डूबने और हजारों बीघा फसल बर्बाद होने पर भी प्रशासन बेशर्मी से सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रहा है. डोटासरा ने कहा कि एक तरफ अतिवृष्टि ने खरीफ की फसलों को चौपट कर दी है, तो दूसरी ओर जोधपुर से लेकर किशनगढ़ तक किसान 2023-24 के फसल बीमा मुआवजे के लिए तरस रहे हैं. भाजपा का किसान-विरोधी चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका है. 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले आज भी सत्ता में बैठकर किसानों के साथ छल कर रहे हैं.