ETV Bharat / state

राजस्थान कांग्रेस: पार्टी ने 30 पर्यवेक्षकों को जिले किए आवंटित, कई के पास दो-दो जिले

जयपुर: संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान के कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन और रायशुमारी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद शनिवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से बैठक ली गई. बैठक के बाद पर्यवेक्षकों को जिले आवंटित कर दिए गए.

पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सी वेणुगोपाल, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे. राजस्थान कांग्रेस ने संगठन के लिहाज से 50 जिले बनाए हुए हैं. ऐसे में 30 पर्यवेक्षकों को 50 जिले आवंटित किए गए हैं. कई पर्यवेक्षकों को दो-दो जिले दिए गए हैं.