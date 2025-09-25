राजस्थान कांग्रेस: पार्टी ने 30 पर्यवेक्षकों को जिले किए आवंटित, कई के पास दो-दो जिले
राजस्थान में कांग्रेस की ओर से संगठन के लिहाज से बनाए गए 50 जिले 30 पर्यवेक्षकों को आवंटित किए हैं.
जयपुर: संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान के कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन और रायशुमारी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद शनिवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से बैठक ली गई. बैठक के बाद पर्यवेक्षकों को जिले आवंटित कर दिए गए.
पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सी वेणुगोपाल, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे. राजस्थान कांग्रेस ने संगठन के लिहाज से 50 जिले बनाए हुए हैं. ऐसे में 30 पर्यवेक्षकों को 50 जिले आवंटित किए गए हैं. कई पर्यवेक्षकों को दो-दो जिले दिए गए हैं.
पर्यवेक्षकों को ये जिले हुए आवंटित:
- गंगानगर - कुलजीत सिंह नागरा
- हनुमानगढ़- अमित विज
- बीकानेर शहर और ग्रामीण- राजेश लिलोठिया
- चूरू- सुभाष चोपड़ा
- झुंझुनू -कैप्टन प्रवीण डावर
- सीकर, नीम का थाना- सुखदेव पांसे
- जयपुर ग्रामीण ईस्ट और वेस्ट- विजय इंदर सिंगला
- जयपुर शहर- गिड़गु रूद्र राजू
- खैरथल तिजारा, कोटपूतली- भरत सिंह सोलंकी
- अलवर - सलीम अहमद
- डीग, भरतपुर - केवल सिंह पठानिया
- धौलपुर, करौली- अनिल चौधरी
- दौसा- अनिल भारद्वाज
- सवाई माधोपुर, टोंक- राजेश कश्यप
- अजमेर शहर, ग्रामीण- अशोक तंवर
- डीडवाना, कुचामन- अमी यज्निक
- नागौर- शाकिर सनादि
- राजसमंद, ब्यावर- सुखदेव भगत
- पाली,फलोदी- गीता भुक्कल
- जोधपुर शहर, ग्रामीण- यशपाल आर्य
- जैसलमेर- विमल चुडस्मा
- बाड़मेर, बालोतरा- राजेश तिवारी
- जालौर, सिरोही- परेश धनानी
- उदयपुर शहर, ग्रामीण- यशोमती ठाकुर
- सलूंबर, प्रतापगढ़- अमित सिहाग
- डूंगरपुर, बांसवाड़ा- लालजी देसाई
- चित्तौड़गढ़- रोहित चौधरी
- भीलवाड़ा शहर, ग्रामीण- विकार रसूल वानी
- बूंदी, कोटा शहर, ग्रामीण - जत्ती कुसुम कुमार
- बारां, झालावाड़ - ममता देवी