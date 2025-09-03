ETV Bharat / state

राजस्थान विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल 2025 पारित हुआ. अब फीस रिफंड, मानसिक स्वास्थ्य पर जोर और 16 साल की एडमिशन बाध्यता खत्म होगी.

कोचिंग रेगुलेशन बिल 2025 पारित
कोटा के कोचिंग छात्र (ETV Bharat File photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 11:14 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 7:39 AM IST

कोटा: राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025 पारित हो गया. लंबे समय से चर्चा में रहे इस बिल के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और जवाबदेही का ढांचा और मजबूत होगा. इस कानून के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी, वहीं संस्थानों को अपनी नीतियों और व्यवस्था में पारदर्शिता लानी होगी.

छात्रों के लिए बड़ा बदलाव: अब तक कोटा सहित पूरे राजस्थान में गाइडलाइन थी कि केवल 16 साल से अधिक उम्र के बच्चों को ही कोचिंग में प्रवेश मिल सकता है, लेकिन नए बिल ने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है. इसका मतलब है कि अब 16 साल से कम उम्र के छात्र भी एडमिशन ले सकेंगे. पहले जहां यह चिंता रहती थी कि कोचिंग के शुरुआती चरण में ही कई छात्र इससे वंचित रह जाएंगे, अब यह समस्या पूरी तरह से दूर हो गई है.

फीस और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस: नए बिल में सबसे बड़ा प्रावधान है कि अब छात्रों को एकमुश्त फीस भरने की बाध्यता नहीं होगी. इससे छात्रों के परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी. इसके साथ ही, यदि कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ता है तो उसे "प्रो राटा रिफंड" यानी फीस वापसी का प्रावधान मिलेगा. यह कदम छात्रों और अभिभावकों के लिए एक "एग्जिट ऑप्शन" के रूप में काम करेगा. सरकार ने इस बिल में मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया है. इसमें काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट्स की उपलब्धता और तनाव प्रबंधन को अहम हिस्सा बनाया गया है. यह पहल छात्रों पर बढ़ते दबाव को कम करने और उन्हें बेहतर माहौल देने के लिए मानी जा रही है.

कोटा की जीत, कोचिंग को मिलेगी नई ऊर्जा : कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा का कहना है कि उन्होंने प्रवर समिति में कोटा का पक्ष मजबूती से रखा था. इस बिल से 16 साल के बच्चों को कोचिंग पर निषेध का प्रावधान हटना कोटा की जीत है. कोटा विश्वस्तरीय शिक्षण केन्द्र है और यहां की शिक्षण पद्धति स्कूली शिक्षा के साथ ही प्रतिस्पर्धाओं की बुनियादी तैयारी करवाने की है, ऐसे में कोचिंग इण्डस्ट्री में नई ऊर्जा का संचार होगा. शहर की अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिलेगी.

करियर कोच का बयान: करियर कोच डॉ. नयन प्रकाश गांधी ने कहा कि कोचिंग छात्रों पर दबाव चिंता का विषय है, लेकिन इसका समाधान केवल संस्थानों से नहीं हो सकता. इसके लिए स्टूडेंट, पेरेंट्स और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि छोटे संस्थानों में 100 छात्रों की सीमा तय की गई है, जबकि बड़े संस्थानों को जवाबदेही के दायरे में लाया गया है. उन्होंने प्रो राटा रिफंड के प्रावधान की सराहना की और कहा कि यह छात्रों को विकल्प देगा और संस्थानों को मजबूर करेगा कि वे अपने स्टैंडर्ड बनाए रखें.

निजी संस्थानों का दृष्टिकोण: निजी कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने कहा कि इस बिल से छात्रहित में राजस्थान में नए आयाम स्थापित होंगे. सरकार और संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय और पारदर्शिता आएगी. उन्होंने कहा कि आगे से संस्थानों की सेवाएं सरकार के दिशा-निर्देश और नियमों की अनुपालना में ही संचालित की जाएंगी.

निजी कोचिंग संस्थान के सीईओ नितिन विजय ने कहा कि राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 का हम स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि कोटा कोचिंग हमेशा सरकार की गाइडलाइन का पालन करती रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पहले ड्राफ्ट बिल में 16 साल से कम उम्र के छात्रों को एडमिशन पर रोक थी, लेकिन पारित बिल में यह प्रावधान हटा दिया गया है, जो छात्रों और संस्थानों दोनों के हित में है.

हॉस्टल एसोसिएशन की प्रतिक्रिया: कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने कहा कि कोटा कोचिंग के सभी स्टेकहोल्डर पहले भी नियम और कायदे से ही चल रहे थे. उन्होंने कहा कि यहां सरकार और प्रशासन के हर नियम की पालना की जाती रही है. नए कानून में प्रावधान छात्रों, पेरेंट्स और कोचिंग संस्थानों सभी को जिम्मेदार मानते हैं. इससे हर स्तर पर संतुलन और अनुशासन कायम होगा.

इस बिल के पारित होने के बाद कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री में नए नियम और नीतियां लागू होंगी. यहां पहले से लाखों छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं. अब उन्हें फीस, मानसिक स्वास्थ्य और पारदर्शिता से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी. दूसरी ओर, संस्थानों को और अधिक जिम्मेदार बनकर काम करना होगा.

