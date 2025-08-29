ETV Bharat / state

रविवार को सीएम भजनलाल ने बुलाई कैबिनेट बैठक, SI भर्ती रद्द मामले पर चर्चा संभव - CABINET MEETING

माना जा रहा है कि इस बैठक में हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी.

सीएम भजनलाल शर्मा
सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : August 29, 2025 at 5:22 PM IST

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 31 अगस्त को दोपहर 3:00 बजे सीएमओ में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है. इस सप्ताह में यह कैबिनेट की दूसरी बैठक होगी. हाईकोर्ट की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के के फैसले के तुरंत बाद बुलाई जा रही इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं. हालांकि मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश में सिर्फ कैबिनेट मीटिंग की सूचना जारी की गई है. कैबिनेट मीटिंग का अधिकृत एजेंडा जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस माहौल में यह रविवार अवकाश के दिन भी बैठक बुलाई गई है उसमें यह माना जा रहा है कि रद्द हुई भर्ती परीक्षा के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया जा सकता है.

हाईकोर्ट ने की थी भर्ती रद्द : बता दें कि सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भर्ती को रद्द कर दिया गया है. उच्च न्यायालय ने यह फैसला परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामले के चलते लिया. हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां एक तरफ इस मुद्दे पर सियासी पारा भी गरमा गया है, वहीं दूसरी ओर सरकार अब इस फैसले को चुनोती दे सकती है.

फैसले के तुरंत बाद सरकार की ओर से वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने एक दिन पहले ही यह संकेत दे दिए थे कि इस फैसले का अध्ययन किया जाएगा. उसके बाद सरकार आगे का निर्णय लेगी. अब जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है यह माना जा रहा है कि इस फैसले को लेकर कैबिनेट में खास चर्चा होगी. कैबिनेट में 1 सितंबर से होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा संभव है.

सरकार भर्ती रद्द के पक्ष में नही : बता दें की SI भर्ती परीक्षा को रद्द करने या नहीं करने को लेकर अलग-अलग तर्क सामने आते रहे हैं. युवाओं ने भी इसको लेकर आंदोलन किया था. एक पक्ष इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा था, वही दूसरा पक्ष भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो इसको लेकर लगातार सरकार से गुहार लगाई थी. सरकार ने इन सब इश्यूज को देखते हुए एसओजी से रिपोर्ट मांगी थी, इसके साथ ही मंत्रिमंडल सब कमेटी भी बनाई थी.

हालांकि एसओजी और मंत्रिमंडल से कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन बताया जा रहा था कि दोनों ने ही परीक्षा रद्द करने के पक्ष में अपनी सिफारिश दी थी, लेकिन बावजूद उसके हाईकोर्ट में सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया गया था. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए डबल बेंच का दरवाजा खटखटा सकती है.

