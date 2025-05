ETV Bharat / state

नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर रचा इतिहास, सीएम भजन लाल बोले - शाबाश नीरज! - CM BHAJAN LAL SHARMA

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 17, 2025 at 1:30 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 1:47 PM IST 2 Min Read

जयपुर: स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. नीरज ने दोहा डायमंड लीग मीट में 90 मीटर का आंकड़ा पार कर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए नया मुकाम हासिल किया. नीरज को उपलब्धि पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बधाई दी है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा— शाबाश नीरज! शाबाश!! मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आगे लिखा, 'भारत के प्रतिभाशाली एथलीट नीरज चोपड़ा ने 2025 दोहा डायमंड लीग में इतिहास रचते हुए पहली बार 90 मीटर की दूरी पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. इस असाधारण प्रदर्शन से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प और समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है. शाबाश नीरज!

जयपुर: स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. नीरज ने दोहा डायमंड लीग मीट में 90 मीटर का आंकड़ा पार कर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए नया मुकाम हासिल किया. नीरज को उपलब्धि पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बधाई दी है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा— शाबाश नीरज! शाबाश!! मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आगे लिखा, 'भारत के प्रतिभाशाली एथलीट नीरज चोपड़ा ने 2025 दोहा डायमंड लीग में इतिहास रचते हुए पहली बार 90 मीटर की दूरी पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. इस असाधारण प्रदर्शन से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प और समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है. शाबाश नीरज! पढ़ें: नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पहली बार किया 90 मीटर का आंकड़ा पार, दोहा डायमंड लीग में मचाया धमाल बता दें कि नीरज ने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया है और चारों ओर अपने नाम का डंका बजा दिया है. यह कारनामा उन्होंने शुक्रवार देर रात को प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट के दोहा चरण में 90.23 मीटर का भाला फेंककर किया है. नीरज ने पहली बार अपने करियर में 90 मीटर भाला फेंका है. ओलंपिक पदक विजेता ने पहले थ्रो में 88.44 मीटर फेंककर शानदार शुरुआत की. इस थ्रो के साथ उन्होंने 85.5 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क को पार करके टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्थान सुरक्षित कर लिया. हालांकि उनका दूसरा प्रयास फाउल रहा, लेकिन उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का विशाल थ्रो दर्ज किया.

Last Updated : May 17, 2025 at 1:47 PM IST