झुलस रहा राजस्थान! प्रदेश में मंगलवार को दर्ज किया गया रिकॉर्ड तापमान - heat wave in rajasthan

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 8, 2024, 9:45 AM IST | Updated : May 8, 2024, 10:11 AM IST

गर्म हवाओं की चपेट में राजस्थान (फाइल फोटो) ( photo etv bharat jaipur )

जयपुर. प्रदेश में आग बरसाने वाली गर्मी का अब असर दिख रहा है. सभी क्षेत्रों में मंगलवार को तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री तक ऊपर रहा. प्रदेश में सबसे ज्यादा बाड़मेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि देश में सर्वाधिक था. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के मुताबिक बुधवार को भी प्रदेश में 45 डिग्री से ऊपर तापमान रहने की संभावना है. इन जिलों में रहेगा हीटवेव का जोर: मौसम केन्द्र जयपुर ने 8 मई को अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली के अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में हीटवेव चलने अलर्ट जारी किया है. इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने के आसार है, जबकि गुरूवार को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा कोटा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, झुंझुनूं और बांसवाड़ा में भी हीटवेव चलने की संभावना जताई जा रही है. सबसे ज्यादा बाड़मेर में रहा तापमान: राजस्थान में मंगलवार को सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया. बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा 45.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं, फलौदी, जयपुर, जैसलमेर और गंगानगर में भी तापमान 44 डिग्री पहुंच गया. इसके साथ ही हीटवेव का भी असर देखने को मिला. हालात यह रहे कि रात के तापमान में भी इजाफा हुआ और फलौदी में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया. यहां दिन और रात के तापमान में सिर्फ 11 डिग्री सेल्सियस का फर्क देखने को मिला है. राजधानी जयपुर के अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 3.5 डिग्री सेल्सियस का फर्क देखने को मिला. पढ़ें: दिल्ली में चुभती जलती गर्मी के बीच हवा भी हुई खराब, AQI 300 के पार, जानिये कब मिलेगी इस तपिश गर्मी से राहत उदयपुर में भी तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा , तो अजमेर में 41.2 डिग्री सेल्सियस और हनुमानगढ़ में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. अजमेर में सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज से अगले कुछ दिन राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और तेज होने और हीटवेव चलने की संभावना है 10 मई से बदलेगा मौसम: राजस्थान में 10-11 मई को आंधी-बारिश की स्थिति बन रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 10-11 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. 10 मई को उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है. इसके प्रभाव से 11 मई से तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और लू से राहत मिलने की संभावना है. राज्य में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश गतिविधियां 12 मई तक जारी रहने की संभावना है, साथ ही तेज सतही दक्षिण पश्चिमी हवा चलने के आसार है. यह भी पढ़ें: गर्मी में इन वजहों से घर में लगती है आग, आज ही करें ये चीजें चेक जोधपुर संभाग में आज और कल लू की स्थिति, पारा 45 तक जा सकता है: जोधपुर.मई में सूर्य देवता का सितम शुरू हो गया है. मारवाड भट्टी की तरह तपने लगा हैं. बीते दो दिनों में पारा लगातार बढा है. मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार व गुरुवार को सूर्यनगरी जोधपुर हीट वेव की चपेट में आ सकता हैं. दोनों दिन यहां पारा 45 डिग्री तक जाने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, जो बता रहा है कि सूर्य का प्रकोप बना रहेगा. अगर ऐसा होता है तो तीन दिन में ही जोधपुर में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री की बढ़ोतरी होगी. क्योंकि रविवार को यहां 38 डिग्री अधिकतम तापमान था. जोधपुर की तरह के हालात कमोबेश जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और पाली में भी हैं. यहां दिन भट्टी की तरह सुलग रहे हैं. बुधवार को भी सभी जगह पारा 45 रहेगा. मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में भीषण लू चलेगी. इस सप्ताह बुधवार व गुरुवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों एक या दो डिग्री पर गिर सकता है. ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्मी से राहत मिलने के आसार बहुत कम है. स्कूलों का समय बदलने की कवायद, सरकार हुई सक्रिय:बेतहाशा गर्मी बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भी सक्रिय हो गई है. सरकार ने सभी जिला परिषद के मंगलवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वह अपने क्षेत्र में पशुओं के लिए पानी चारे की व्यवस्था करें. शिक्षा विभाग ने भी सभी कलेक्टरों को गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव छुट्टी के लिए अधिकृत कर दिया है. जोधपुर की मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के आदेश मिले हैं. स्कूल के समय परिवर्तन एवं अवकाश को लेकर जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजेंगे.

