नई दिल्ली / जयपुर : मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए हैं, जिनके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है. इस बिल के पेश होने के दौरान से शुरू हुआ विरोध खत्म नहीं हो रहा. सदन में विपक्ष ने हंगामा किया. वहीं, सदन के बहार कांग्रेस नेता बयानबाजी के जरिए इस बिल को संविधान विरोधी बता रहे हैं.

राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इस बिल पर आपत्ति दर्ज कराई. विपक्ष के विरोध और हंगामे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि बिल किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, सभी राजनितिक दलों पर बिल के नियम लागू होंगे. डर उन्हें लगता है, जो अपराध में लिप्त हो. विपक्ष में भ्रष्ट्राचारी का कुनबा बड़ा है, इसलिए बिल का विरोध कर रहे हैं. हम तो स्वच्छ राजनीति लागू करना चाहते है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat)

भ्रष्ट्राचारी का कुनबा विपक्ष बड़ा : मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष में भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि हमें जेल मिलने वाली है. विपक्ष को लगता है कि यह बिल हमारे खिलाफ लाया जा रहा है, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि इस बिल से किसी एक राजनीति पार्टी को नुकसान या फायदा तो नहीं होगा. नियम और कानून सब के लिए लागू होंगे. हमने तो शुद्ध राजनीति का आचरण रख कर काम किया है. भ्रष्टाचारियों का कुनबा तो विपक्ष में ज्यादा बड़ा है, इसलिए उन्हें डर लग रहा है कि कहीं हम जेल में चले गए और 30 दिन में जमानत नहीं हुई तो हमारी सदस्यता चली जाएगी.

पढ़ें. 30 दिन जेल में रहने पर पद छोड़ने वाले संशोधन विधेयक को गहलोत-जूली ने बताया अलोकतांत्रिक

...तो अपराध क्यों करते हैं? : राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व वित्त मंत्री भी जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें इस बिल से ज्यादा डर लग रहा है. इन सब नेताओं को लग रहा है कि कब जमानत खत्म हो जाए और एक महीना जेल में रहना पड़ जाए और ऐसी स्थिति में इस बिल के अनुसार उनकी सदस्यता चली जाएगी. जमानत पर ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इसलिए वो बिल को लाना नहीं चाहते. इस बिल पर अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा होगी. इस कमेटी में सभी सदस्य होते हैं. यह किसी के खिलाफ नहीं है, यह चोरों और अपराधियों के खिलाफ है. बिल से डर लग रहा है तो अपराध क्यों करते हैं? ईमानदारी से रहिए, स्वच्छ राजनीतिक जीवन दीजिए. फिर डरने की कहां जरूरत पड़ेगी? इस बिल को आना चाहिए और यह बिल पास होना चाहिए. केंद्रीय गृह मंत्री का आभार है कि उन्होंने इतना बड़ा बिल लाने की हिम्मत की और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है.

पढ़ें. वन स्टेट वन इलेक्शन पर मंत्री खर्रा बोले - एक्ट में संशोधन जरूरी हुआ, तो वह भी किया जाएगा

वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए : पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर चल रही सियासी बयान बाजी के बीच मदन राठौड़ ने कहा कि अगर वन स्टेट वन इलेक्शन होता है तो इसके कई फायदे होते हैं. एक बार चुनाव हो जाता है तो फिर सब विकास में लग जाते हैं. बार-बार चुनाव होने से प्रदेश और देश का विपक्ष अवरुद्ध होता है. अब जहां तक निर्वाचन आयोग का मामला है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि आयोग अपने आप में संवैधानिक संस्था है. इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जहां तक अभी पंचायत और निकाय चुनाव करने की तो इसके लिए पार्टी पूर्री तरह से तैयार है और हम जीतेंगे भी.