राजस्थान भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले-भारत पीछे हटने वाला नहीं था, हमारी शर्तों पर हुआ सीजफायर - INDIA AND PAKISTAN CEASEFIRE

मदन राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 10, 2025 at 9:06 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 9:23 PM IST 2 Min Read

जयपुर: भारत-पाक सीमा पर चार दिन बाद तनाव खत्म हो गया. इस बीच, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इस तरह से पीछे हटने वाला नहीं है. सीजफायर हमारी शर्तों पर हुआ है. पाकिस्तान को आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना होगा. इसके साथ ही जिन्होंने भी पहलगाम में कायराना हरकत की थी, उन्हें सरेंडर करना होगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है कि दोनों देशों ने बातचीत कर युद्ध विराम की घोषणा की है. पूरी जानकारी तो केंद्रीय नेतृत्व से मिलेगी, उसके बाद स्पष्ट होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया होगा. पाकिस्तान को आतंकवाद से परहेज करना चाहिए. आतंकी कारखाना नहीं चलाना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि हमारा नेतृत्व पहले तय कर चुका था कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आतंकवाद को संरक्षण नहीं देगा. आतंकियों की कमर तोड़ने का निश्चय किया था तो बिना शर्तों के भारत इस तरह से पीछे हटने वाला नहीं है. पढ़ें: जिला कलेक्टर बोले-सीजफायर का उल्लंघन हुआ, तो तुरंत करेंगे ब्लैकआउट, सतर्क और सावधान रहें आमजन - INDIA AND PAKISTAN CEASEFIRE

पाक ने निर्दोषों को नुकसान पहुंचाया: राठौड़ ने कहा कि हमारा मिशन आतंकवाद को नेस्तनाबूत करना था. पाकिस्तान की आम जनता को दुखी करने का उद्देश्य हमारा कभी नहीं था. पाक ने हमारे आम आदमी को निशाना बनाया. एयरबेस पर पाकिस्तान ने अपनी सेवाएं चालू रखी ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचे. उन्हें ऐसे माहौल में हवाई सेवा बंद करनी चाहिए थी. आमजन को ढाल बनाने की कोशिश: राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने आमजन को ढाल बनाने की कोशिश की थी. वह जानता था कि भारत ऐसे आम नागरिकों पर हमला नहीं करेगा. मैं यह मानता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ करवाई है, आतंकवाद को बिल्कुल खत्म करेंगे तो निश्चित ही पाकिस्तान को आतंकी घटनाओं से दूरी बनानी होगी. पाकिस्तान तो भारत की थोड़े से एक्शन में ही घबरा गया. भारत ने पाकिस्तान के पानी को बंद किया तो वहां पर लोगों के प्यासे मरने की नौबत आ गई.

