भाजपा अध्यक्ष राठौड़ का संकल्प, अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों का करेंगे इस्तेमाल

जयपुर/दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब देश भर में भाजपा लोकल फॉर वॉकल के संदेश के साथ आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आगे बढ़ रही है. भाजपा स्वदेशी उत्पाद खरीदने और दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने को प्रोत्साहित कर रही है. अब स्वदेशी अभियान में भाजपा के नेता सीधे जुड़ने लगे हैं. राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया. राठौड़ ने कहा कि "मैं अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा. इसके साथ आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी विकल्प अपनाऊंगा."

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने दिल्ली दौरे के दौरान संकल्प लिया, "मैं मदन राठौड़, भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा. साथ ही आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी विकल्प अपनाऊंगा. मैं घर, कार्यस्थल और समाज में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा तथा युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंच सके. मैं अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा. इसके साथ पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति-अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा, साथ ही भारत के पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित करूंगा."