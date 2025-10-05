ETV Bharat / state

भाजपा अध्यक्ष राठौड़ का संकल्प, अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों का करेंगे इस्तेमाल

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने स्वदेशी अपनाने और उसको प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया.

Madan Rathore, President, Rajasthan BJP
मदन राठौड़, अध्यक्ष, राजस्थान भाजपा (ETV Bharat Delhi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 9:01 AM IST

Updated : October 5, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर/दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब देश भर में भाजपा लोकल फॉर वॉकल के संदेश के साथ आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आगे बढ़ रही है. भाजपा स्वदेशी उत्पाद खरीदने और दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने को प्रोत्साहित कर रही है. अब स्वदेशी अभियान में भाजपा के नेता सीधे जुड़ने लगे हैं. राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया. राठौड़ ने कहा कि "मैं अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा. इसके साथ आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी विकल्प अपनाऊंगा."

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने दिल्ली दौरे के दौरान संकल्प लिया, "मैं मदन राठौड़, भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा. साथ ही आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी विकल्प अपनाऊंगा. मैं घर, कार्यस्थल और समाज में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा तथा युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंच सके. मैं अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा. इसके साथ पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति-अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा, साथ ही भारत के पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित करूंगा."

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान: भाजपा सांसद बोले, दीपावली पर दिखेगा स्वदेशी का रंग

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम: राठौड़ ने कहा कि यह संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम है. इससे देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा. वहीं सांस्कृतिक गौरव और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा. राठौड़ ने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे भी इस मुहिम से जुड़ें. स्वदेशी अपनाकर राष्ट्रनिर्माण में सहभागी बनें. आज मिट्टी के दीयों से लेकर सेना के हथियार भी भारत में तैयार किए जा रहे हैं. कोरोनाकाल में भारत में स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर विदेशों को भी सप्लाई की थी. ऐसे में हमें अभियान के दौरान स्वदेशी उत्पाद खरीदने और दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित करना है.

Last Updated : October 5, 2025 at 9:57 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियानBJP STATE PRESIDENT MADAN RATHORELOCAL FOR VOCALWILL ENCOURAGE INDIGENOUS PRODUCTSSELF RELIANT INDIA CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे : डॉग लवर्स ने कहा-स्ट्रीट डॉग्स भी समाज का हिस्सा, इन्हें नफरत नहीं...प्यार दें

एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाएं

1 नवंबर से SBI कार्ड की ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव, जानें डिटेल

TATA कैपिटल IPO में एंकर निवेशकों की भारी मांग, LIC सबसे बड़ा निवेशक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.