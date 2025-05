ETV Bharat / state

पाठशाला का दूसरा दिन : सीएम भजनलाल का सरल अंदाज, विधायकों की पीछे की पंक्ति में बैठ लिया प्रशिक्षण - BJP TRAINING SESSION

सीएम भजनलाल का सरल अंदाज ( ETV Bharat Jaipur )

Published : May 6, 2025 at 4:48 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 5:19 PM IST

जयपुर/केबड़िया: गुजरात के केवड़िया में चल रहे राजस्थान के भाजपा विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण का दूसरा दिन है. मंगलवार को अलग-अलग सेशन में केंद्रीय नेताओं की ओर से विधायकों और सांसदों को सुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है. दूसरे दिन इस प्रशिक्षण सेवा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सादगी पूर्ण सरल अंदाज देखने को मिला. भजनलाल मंच पर बैठने की जगह साधारण कार्यकर्ता की तरह विधायकों के बीच बैठकर प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया. मुख्यमंत्री का ऐसा सरल अंदाज भाजपा के दिग्गज नेता भी देखते रहे. गुजरात के केवड़िया में प्रशिक्षण का दूसरा दिन : बता दें कि भाजपा विधायकों को संगठनात्मक कौशल, सुशासन, जनसेवा और नीति-निर्धारण जैसे विषयों पर गहन प्रशिक्षण देने के लिए तीन दिन तक गुजरात के केवड़िया में कॉन्फ्रेंस कर रही है. इस कांफ्रेंस में प्रदेश के सभी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक भाग ले रहे हैं. इस कॉन्फ्रेंस जनप्रतिनिधियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है. इस कैंप का मूल मकसद विधायकों, सांसदों को सत्ता-संगठन में समन्वय, जनता से संवाद और पार्टी की रीति-नीति के अनुरूप कार्यशैली सिखाना है. साथ ही पार्टी नेताओं द्वारा विधायकों से फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे आगे की रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा सके. बता दें कि प्रशिक्षण शिविर से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया था कि यह प्रशिक्षण शिविर पार्टी के 'संपर्क से समर्थन' और 'संगठन से सेवा' जैसे अभियानों को मजबूती देने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है. इसमें विधायकों को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ उनके संवैधानिक दायित्वों और विधानसभा में व्यवहारिक भूमिका पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा. इस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता, नीति विशेषज्ञ और अनुभवी प्रशासक विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे.

पढ़ें : डोटासरा का तंज, गुजरात प्रशिक्षण से कहीं बाय कार वापस राजस्थान ना लौट आएं सीएम भजनलाल शर्मा - DOTASRA TAKE A DIG AT CM BHAJANLAL सीएम का सहज-सरल अंदाज : केवड़िया में भाजपा सांसदों विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सहज-सरल अंदाज देखने को मिला. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर जारी फोटो में सीएम भजनलाल खुद को एक सामान्य कार्यकर्ता मानते हुए विधायकों की पीछे की पंक्ति में बैठे हुए दिखे. सीएम के सरल और सहज अंदाज को भाजपा के दिग्गज नेता भी देखते रहे. फोटो में सीएम भजनलाल मंच की जगह अन्य विधायकों के बीच प्रशिक्षण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. जबकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा में मंच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल पर दिखाई दिए. सत्र के दूसरे दिन भाजपा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई बड़े नेताओं का संबोधन हुआ. नर्मदा किनारे की सैर : इससे पहले, गुजरात के केवड़िया में चल रहे भाजपा प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह-सुबह नर्मदा के किनारे मॉर्निग वाक करने की तस्वीरें साझा की. सीएम ने बताया कि मां नर्मदा के तट पर सुबह के समय भ्रमण करने से मन को अपार शांति की अनुभूति हुई है. सीएम ने 'एक्स' पर फोटो साझा करते हुए लिखा- आज केवड़िया, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर प्रातः कालीन भ्रमण के दौरान मन को अपार शांति और अलौकिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई.

