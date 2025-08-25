ETV Bharat / state

स्कूल एजुकेशन में अब राजस्थान के छात्र सीखेंगे 'मतदान' का महत्व - SCHOOL EDUCATION

राजस्थान के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) की स्थापना और संचालन किया जाएगा.

स्कूलों में वोटर एजुकेशन
स्कूलों में वोटर एजुकेशन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 6:28 PM IST

3 Min Read

जयपुर : अब राजस्थान के छात्र लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत 'मतदान' के महत्व को भी सीखेंगे. निर्वाचन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने मिलकर राज्य के हर स्कूल में 'निर्वाचन साक्षरता क्लब' (ELC) के जरिए किशोरों को मतदाता जागरूकता और नैतिक मतदान की शिक्षा देने के लिए एमओयू साइन किया है. इस एमओयू के साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्कूल स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर भावी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को पहले से सरल और सुचारू बनाया है. इसके साथ ही स्कूली छात्रों को 18 वर्ष होते ही मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा.

निर्वाचन साक्षरता और मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में निर्वाचन विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ सोमवार को शासन सचिवालय में एमओयू किया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस एमओयू के तहत राज्य के सभी माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भारत निर्वाचन आयोग की संकल्पना को साकार करते हुए स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) का सुदृढ़ीकरण और ईएलसी गतिविधियों का सुचारू संचालन हो सकेगा.

इसे भी पढ़ें: 25 लोकसभा क्षेत्रों पर महामंथन, सीएम बोले- विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए जनता के बीच पहुंचें

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण में सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए निर्वाचन साक्षरता क्लब गठित कर संचालित किए जा रहे हैं. इन क्लबों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन ईएलसी एंट्री मॉड्युल उपलब्ध कराया गया है. देश में राजस्थान स्कूल ईएलसी के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला संभवतः पहला राज्य है. अब कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत 17 वर्ष के सभी विद्यार्थियों का अग्रिम रूप से मतदाता पंजीकरण आसान होगा और 18 वर्ष की आयु को पूर्ण करते ही विद्यार्थियों को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो जाएगा, जिससे वो आगामी चुनावों में सक्रिय मतदाता के रूप में अपना कर्तव्य निभा सकेंगे.

महाजन ने कहा कि इस एमओयू का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर मतदाता शिक्षा, जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बढ़ाना है. साथ ही भावी मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति समझ विकसित करना है. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय मिलकर भारत सरकार के निर्देशन में एनसीईआरटी की ओर से विकसित मतदाता शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को राज्य की स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाना प्रस्तावित है.

इसे भी पढ़ें: हाईकोर्ट खंडपीठ का बड़ा निर्णय : पंचायत चुनाव जल्दी कराने के एकलपीठ के आदेश पर रोक

इस दौरान स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि इस एमओयू से विद्यार्थियों के समग्र विकास की ओर अग्रसर होंगे। और उनमें मतदाता शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश हो सकेगा. वर्तमान सत्र 2025-26 के शिविरा कैलेंडर में ईएलसी गतिविधियों को पहले ही शामिल कर लिया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मतदाता जागरूकता से संबंधित अध्याय भी जोड़े जा रहे, जिसकी विभिन्न स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता के लिए अनुकूल वातावरण विकसित कर प्रदेश के विद्यार्थियों को उनके वोट के महत्व और मूल्य के बारे में प्रभावी रूप से शिक्षित करेंगे. इस दौरान यूथ चला बूथ पत्रिका खास का विमोचन भी किया गया.

जयपुर : अब राजस्थान के छात्र लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत 'मतदान' के महत्व को भी सीखेंगे. निर्वाचन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने मिलकर राज्य के हर स्कूल में 'निर्वाचन साक्षरता क्लब' (ELC) के जरिए किशोरों को मतदाता जागरूकता और नैतिक मतदान की शिक्षा देने के लिए एमओयू साइन किया है. इस एमओयू के साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्कूल स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर भावी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को पहले से सरल और सुचारू बनाया है. इसके साथ ही स्कूली छात्रों को 18 वर्ष होते ही मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा.

निर्वाचन साक्षरता और मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में निर्वाचन विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ सोमवार को शासन सचिवालय में एमओयू किया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस एमओयू के तहत राज्य के सभी माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भारत निर्वाचन आयोग की संकल्पना को साकार करते हुए स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) का सुदृढ़ीकरण और ईएलसी गतिविधियों का सुचारू संचालन हो सकेगा.

इसे भी पढ़ें: 25 लोकसभा क्षेत्रों पर महामंथन, सीएम बोले- विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए जनता के बीच पहुंचें

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण में सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए निर्वाचन साक्षरता क्लब गठित कर संचालित किए जा रहे हैं. इन क्लबों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन ईएलसी एंट्री मॉड्युल उपलब्ध कराया गया है. देश में राजस्थान स्कूल ईएलसी के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला संभवतः पहला राज्य है. अब कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत 17 वर्ष के सभी विद्यार्थियों का अग्रिम रूप से मतदाता पंजीकरण आसान होगा और 18 वर्ष की आयु को पूर्ण करते ही विद्यार्थियों को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो जाएगा, जिससे वो आगामी चुनावों में सक्रिय मतदाता के रूप में अपना कर्तव्य निभा सकेंगे.

महाजन ने कहा कि इस एमओयू का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर मतदाता शिक्षा, जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बढ़ाना है. साथ ही भावी मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति समझ विकसित करना है. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय मिलकर भारत सरकार के निर्देशन में एनसीईआरटी की ओर से विकसित मतदाता शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को राज्य की स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाना प्रस्तावित है.

इसे भी पढ़ें: हाईकोर्ट खंडपीठ का बड़ा निर्णय : पंचायत चुनाव जल्दी कराने के एकलपीठ के आदेश पर रोक

इस दौरान स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि इस एमओयू से विद्यार्थियों के समग्र विकास की ओर अग्रसर होंगे। और उनमें मतदाता शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश हो सकेगा. वर्तमान सत्र 2025-26 के शिविरा कैलेंडर में ईएलसी गतिविधियों को पहले ही शामिल कर लिया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मतदाता जागरूकता से संबंधित अध्याय भी जोड़े जा रहे, जिसकी विभिन्न स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता के लिए अनुकूल वातावरण विकसित कर प्रदेश के विद्यार्थियों को उनके वोट के महत्व और मूल्य के बारे में प्रभावी रूप से शिक्षित करेंगे. इस दौरान यूथ चला बूथ पत्रिका खास का विमोचन भी किया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

निर्वाचन विभागस्कूलों में वोटर एजुकेशनVOTER EDUCATION IN SCHOOLSSCHOOL LEVEL DEMOCRACY LEARNINGSCHOOL EDUCATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान सरकार पर कांग्रेस ने लगाया नगरीय निकायों के डिमोशन का आरोप, UDH मंत्री ने किया पलटवार

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

देश के किस रूट और राज्य तक नहीं पहुंची वंदे भारत?, जानें वजह

शाहपुरा में श्वानों से क्रूरता, 6 सदस्यों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.