फर्जी पूर्व सैनिक बनकर एफसीआई में नौकरी, एटीएस ने 28 आरोपी दबोचे

जयपुर: भारतीय सेना के पूर्व सैनिक बनकर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सिक्योरिटी गार्ड लगाने के नाम पर चल रहे बड़े खेल का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान एटीएस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में सुरक्षाकर्मी के रूप में नौकरी कर रहे थे. एटीएस की जांच में पाया गया कि इनकी नियुक्ति सुरक्षा एजेंसियों के जरिए की गई थी और सभी के दस्तावेज नकली थे.

ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड’ के नाम से चला अभियान: एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह और आईजी विकास कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन को ‘स्क्वायर पिरामिड’ नाम दिया गया है. एफसीआई के गोदामों और कार्यालयों की सुरक्षा में लगे इन गार्ड्स की जांच के दौरान पता चला कि वे असली पूर्व सैनिक नहीं हैं.

फर्जी दस्तावेजों के बदले लिए 40-50 हजार रुपए: आईजी विकास कुमार ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के जरिए एफसीआई में करीब 90 प्रतिशत भर्ती पूर्व सैनिकों की होती है. इन सिक्योरिटी गार्ड्स को हर महीने 21,000 रुपए का वेतन दिया जाता है. जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी पूर्व सैनिक बनने के लिए हर व्यक्ति से 40 से 50 हजार रुपए तक लिए जाते थे. इतना ही नहीं, हर महीने मिलने वाली सैलरी में से भी दलालों को हिस्सा देना पड़ता था.