ETV Bharat / state

विधानसभा सत्र 1 सितंबर से, धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर रहेगी नजर - ASSEMBLY SESSION FROM 1 SEPTEMBER

विधानसभा का सत्र 1 सितम्बर से होगा. विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की तैयारियों की समीक्षा की.

Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
राजस्थान विधानसभा, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read

जयपुर: सोलहवीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितम्बर से शुरू होगा. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अधिवेशन की अधिसूचना जारी कर दी. राज्यपाल की अधिसूचना के बाद अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा के साथ तैयारियों की समीक्षा की और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सत्र में राज्य के महत्वपूर्ण विषष, विधायी कार्य एवं जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी. साथ ही प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी होंगे. सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक होगी.

तैयारियों की समीक्षा: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र से संबंधित विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की. देवनानी ने विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा को सत्र से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं को निर्धारित अवधि में किए जाने के निर्देश दिए. देवनानी सत्र से पहले सदन में सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे. अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक से सभी दलों के सदस्यों में सकारात्मक विचारों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श और सामूहिक दायित्व का भाव बढ़ेगा.

पढ़ें:विधानसभा सत्र :अभिभाषण के दौरान गूंजा आदिवासी क्षेत्र में पानी का मुद्दा, राज्यपाल बोले- उनके हितों की मेरी जिम्मेदारी - ASSEMBLY SESSION 2025

धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएंगे: विधानसभा सत्र के दौरान भजनलाल सरकार ने धर्म परिवर्तन पर विधेयक पास करा सकती है. इस बिल को पूर्व में बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पेश किया था. इसका नाम ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेद विधेयक 2025‘ है. अब इस विधेयक पर विधानसभा में चर्चा होगी, यदि विधेयक पास हो जाता है तो इसके बाद राजस्थान में धर्म परिवर्तन आसान नहीं होगा. नियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा. बता दें कि जबरन और प्रलोभन के जरिए हो रहे धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय और प्रदेश नेताओं ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी और सख्त कानून जल्द बनाने की मांग की थी. माना जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की मांग के बीच सरकार इस सत्र में बिल पर बहस कर पास करवाएगी.

आखिर क्या है धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक: इस विधेयक के तहत एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों पर लगाम लगाई जाएगी. इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को धोखे, प्रलोभन या धमकी देकर धर्मांतरण नहीं किया जा सकेगा. ऐसे अपराध गैर कानूनी माने जाते हैं. इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के तहत किसी ने धर्म परिवर्तन कराया और विवाह करता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है. सहमति से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी.

जयपुर: सोलहवीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितम्बर से शुरू होगा. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अधिवेशन की अधिसूचना जारी कर दी. राज्यपाल की अधिसूचना के बाद अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा के साथ तैयारियों की समीक्षा की और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सत्र में राज्य के महत्वपूर्ण विषष, विधायी कार्य एवं जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी. साथ ही प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी होंगे. सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक होगी.

तैयारियों की समीक्षा: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र से संबंधित विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की. देवनानी ने विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा को सत्र से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं को निर्धारित अवधि में किए जाने के निर्देश दिए. देवनानी सत्र से पहले सदन में सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे. अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक से सभी दलों के सदस्यों में सकारात्मक विचारों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श और सामूहिक दायित्व का भाव बढ़ेगा.

पढ़ें:विधानसभा सत्र :अभिभाषण के दौरान गूंजा आदिवासी क्षेत्र में पानी का मुद्दा, राज्यपाल बोले- उनके हितों की मेरी जिम्मेदारी - ASSEMBLY SESSION 2025

धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएंगे: विधानसभा सत्र के दौरान भजनलाल सरकार ने धर्म परिवर्तन पर विधेयक पास करा सकती है. इस बिल को पूर्व में बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पेश किया था. इसका नाम ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेद विधेयक 2025‘ है. अब इस विधेयक पर विधानसभा में चर्चा होगी, यदि विधेयक पास हो जाता है तो इसके बाद राजस्थान में धर्म परिवर्तन आसान नहीं होगा. नियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा. बता दें कि जबरन और प्रलोभन के जरिए हो रहे धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय और प्रदेश नेताओं ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी और सख्त कानून जल्द बनाने की मांग की थी. माना जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की मांग के बीच सरकार इस सत्र में बिल पर बहस कर पास करवाएगी.

आखिर क्या है धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक: इस विधेयक के तहत एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों पर लगाम लगाई जाएगी. इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को धोखे, प्रलोभन या धमकी देकर धर्मांतरण नहीं किया जा सकेगा. ऐसे अपराध गैर कानूनी माने जाते हैं. इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के तहत किसी ने धर्म परिवर्तन कराया और विवाह करता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है. सहमति से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN ASSEMBLY SESSION 2025GOVERNOR BAGDE ISSUED NOTIFICATIONSPEAKER REVIEWED PREPARATIONSसोलहवीं विधानसभा का चौथा सत्रASSEMBLY SESSION FROM 1 SEPTEMBER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अगर आप बारिश के मौसम में बीमार नहीं पड़ना चाहते तो जानिए क्या खाएं और क्या नहीं?

RPSC : SI भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई

लड़की की बीमारी छिपाकर करवाया विवाह, 12 साल बाद हाईकोर्ट ने शादी को किया 'शून्य' घोषित

ITR Filing: खुद करें या CA से कराएं? पैसे बचाने में गलती पड़ सकती है भारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.