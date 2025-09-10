ETV Bharat / state

जासूसी के आरोप को लेकर प्रश्नकाल में हंगामा, स्पीकर ने कहा- सदन को हाईजैक नहीं होने दूंगा, कांग्रेस का बहिष्कार

प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में लगाए गए कैमरों पर आसन से व्यवस्था देने की मांग की. इसपर हंगामा हुआ.

Choose ETV Bharat

जयपुर : विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी हंगामा जारी रहा. मंगलवार को सदन में कैमरों के जरिए जासूसी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायकों ने बुधवार को भी प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा किया. साथ ही स्पीकर से कैमरों पर व्यवस्था देने की मांग करते रहे. प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने लगातार वेल में आकर नारेबाजी भी की. इसके बाद कांग्रेस सदस्य कार्यवाही का बहिष्कार कर गए.

जूली ने की थी व्यवस्था देने की मांग : दरअसल, प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कैमरों के मामले में हमने अपनी बात रखी थी. संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपनी बात रखी थी और मुख्य सचेतक ने भी अपने उदगार रखे थे. कल जो भी वाक्य हुआ और कैमरे को लेकर जो बात कही, यह हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन है. हम चाहेंगे कि आसन इस पर व्यवस्था दे.

कैमरे कब लगे, किस मद से लगे और क्या इंटेलिजेंस से इसकी परमिशन ली गई? इसके एक्सेस कहां-कहां पर हैं? यह जासूसी कौन करवा रहा है? इस पर आसन को व्यवस्था देनी चाहिए. इसके बाद हम कार्यवाही में सहयोग करेंगे. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि आसन ने व्यवस्था दे दी है कि प्रश्नकाल के बाद वे व्यवस्था देंगे. आप आसन को बाध्य नहीं कर सकते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कैमरे लगे हुए हम कैसे बोलें, आप व्यवस्था दें, हम पूरा सहयोग करेंगे. आप यह बता दो कैमरे कैसे लगे, हम अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएंगे.

जासूसी के आरोप को लेकर प्रश्नकाल में हंगामा (ETV Bharat Jaipur)

सदन को हाईजैक नहीं होने दूंगा : विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस वातावरण में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है. प्रश्नकाल के बाद आपके सवाल की व्यवस्था दूंगा. यह कैमरे जब से भवन बने हैं तब से लगे हुए हैं. मैं किसी भी कीमत पर सदन को हाईजैक नहीं होने दूंगा. जूली ने कहा कि जब तक कैमरे नहीं हटेंगे हम कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो आसन से व्यवस्था मांग रहे हैं वही आसन का उल्लंघन कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन है कि आसन की व्यवस्था का उल्लंघन मत करो. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कल तो संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे थे कि कैमरे कैसे लगे मुझे नहीं पता है. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए. राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपको देख रही है. आप अपनी सीटों पर जाएं, लेकिन विपक्षी सदस्य व्यवस्था देने पर ही अड़े रहे थे. वेल में थोड़ी देर नारेबाजी के पश्चात कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करके चले गए.

मैं किसी के दबाव में नहीं आता : कांग्रेस विधायकों के बहिष्कार के बाद कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा स्पीकर की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी आप सदन की कार्यवाही संचालित करवा कर रहे हैं. इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है. इस पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं आता हूं.

सदन की कार्यवाही स्थगित : वहीं, कांग्रेस विधायकों के दोबारा सदन में आने पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो लोग व्यवस्था मांग रहे थे वही व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं. इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जमकर शोर शराबा किया. इसके चलते विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन के कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित दी.

जोगाराम पटेल और विपक्ष में नोकझोंक: राजस्थान विधानसभा में पहली बार आयोजित मानसून सत्र बुधवार को समाप्त हुआ, लेकिन विपक्ष के हंगामे ने इसे विवादों में घेर दिया. प्रश्नकाल के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के वॉक आउट पर आपत्ति जताई और कहा कि व्यवस्था की मांग करने वाले खुद ही नियम तोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आठ करोड़ की जनता सब देख रही है और केवल पोस्टर लटकाने से विकास नहीं होगा.

पटेल के बयान पर विपक्ष ने विरोध करते हुए वेल में आकर हंगामा किया. विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि संसदीय मंत्री खुद ही अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं मानते. अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदस्यों को अपने स्थान पर जाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही एक बजे तक स्थगित कर दी गई. पहले केवल बजट और शीतकालीन सत्र होते थे, लेकिन इस बार संसद की तर्ज पर मानसून सत्र शुरू किया गया ताकि जनता की समस्याएं सीधे उठ सकें. हालांकि, विपक्ष की बार‑बार की व्यवधानपूर्ण भूमिका से सत्र प्रभावित रहा.

