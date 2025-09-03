जयपुर : विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है. बुधवार को सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत और झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों को सदन में श्रद्धांजलि नहीं देने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा भी मांगा. कांग्रेस विधायकों ने हाथों में शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो वाली तख्तियां लेकर और बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर और झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

करीब आधे घंटे तक किया प्रदर्शन : कांग्रेस ने करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जैसे नेता भी मौजूद रहे. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए. विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार की एक आदत बन गई है कि किसी भी कमी के लिए पंडित नेहरू और राजीव गांधी को जिम्मेदार बता दो और अपना पल्ला झाड़ लो. केंद्र में 11 साल से मोदी सरकार है और राज्य में पौने दो साल से भाजपा की सरकार है, क्या उनकी जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं है?

सबको श्रद्धांजलि, लेकिन स्कूली बच्चों को भूल गए : सचिन पायलट ने कहा कि दशकों से विधानसभा में ऐसी परंपरा चली आ आ रही है कि सत्र के पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है. देश में कई त्रासदी हुई, उत्तराखंड में लोग मारे गए, कश्मीर में लोग मारे गए, उन्हें हमने श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों को हम श्रद्धांजलि देना भूल गए. यह इस सरकार की कमी है. हमें भी इसका बड़ा खेद है कि हम बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए. हम सदन में नेताओं को याद कर रहे हैं, लेकिन मासूम बच्चों को याद करना भूल गए. मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने क्या जिम्मेदारी ली है? स्कूलों की दीवारें गिर रही हैं, मरम्मत नहीं हो रही है और न ही ऑडिट हो रही है. जिस तरीके से सरकार चल रही है लगता नहीं है कि किसी को भी इसका एहसास है कि स्कूल हादसे वाली घटना कितनी बड़ी और गंभीर थी. सरकार की जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा कि आप कोर्ट के आदेश का इंतजार करें, अधिकारी कब मानेंगे, दिल्ली से जब संकेत होगा तब हम काम करेंगे यह परिपाटी सही नहीं है. गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार रात कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को हर दिन अलग-अलग मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनी थी.