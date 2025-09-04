जयपुर: विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ से ही कांग्रेस लगातार अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रही है. सदन और सदन के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है. कांग्रेस का दावा है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दे उठाकर सरकार पर दबाव बना रही है तो वहीं सत्तापक्ष का कहना है कि विपक्ष कार्यवाही में भाग लेने की बजाय सदन में हंगामा और गतिरोध पैदा करने का प्रयास कर रहा है. इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान से विशेष बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश...

सवाल : विपक्ष लगातार सरकार को घर रहा है क्या-क्या कोई विशेष रणनीति ?

जवाब : सरकार को पूरे पौने दो साल हो गए हैं. उनकी बजट घोषणा पूरी नहीं हुई. सड़कों को 10-10 करोड़ रुपए दिए, लोकिन सड़कों का कोई काम पूरा नहीं है. कोई टेंडर नहीं हुआ. सड़कों का बुरा हाल है. कानून-व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है. महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान टॉप पर है. स्कूल की छत गिरने से झालावाड़ में बच्चों की मौत हो जाती है.

रफीक खान से खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सरकार पहले बिल लेकर आती है, फिर बिल वापस ले लेते हैं. पहले धर्मांतरण बिल लेकर आए, उसे वापस ले लिया, फिर दूसरा बिल लाए हुआ था. उसको विद्रोह कर लिया और जो नया बिल लाए हैं, सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है कि कैसे काम करना है. अधिकारी बना कर देते हैं और यह ले आते हैं. हम इस पर अपनी बात रखते हैं तो यह कहते हैं कि सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं. कोचिंग वाले बिल में स्टूडेंट की कोई बात नहीं की गई है और कोचिंग संचालकों को फायदा देने के लिए यह बिल ले आए.

सवाल : भाजपा कह रही है कि कांग्रेस सदन में गतिरोध पैदा कर रही है ?

जवाब : हम कोई गतिरोध पैदा नहीं कर रहे. सदन में कहा कि कोचिंग के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि 16 साल से नीचे का बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता. उस पर कोचिंग की बाध्यता खत्म हो. लोग तनाव में आ जाते हैं. तनाव दूर करने की बात है. इधर राजस्थान की भाजपा सरकार उस गाइडलाइन को नहीं मान रही है. ये लोग यह भी नहीं देख रहे हैं कि हमारी पार्टी का निर्देश क्या है. कोई बिल लेकर आते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और वो क्या कह रही है. उनकी पार्टी क्या कह रही है. इन्होंने कोचिंग इंस्टिट्यूट से गाइडलाइन लेकर उसे लागू कर दिया.

अब हम इस पर आवाज उठाते तो वो कहते हैं कि सदन नहीं चलने दे रहे हैं. सदन के पहले दिन जब शोकाभिव्यक्ति हो रही थी, तब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झालावाड़ में मारे गए बच्चों का मामला उठाते हुए कहा कि बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई. विधानसभा स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी. उन्हें खाली एक लाइन पढ़नी थी जो उन्होंने नहीं पढ़ी. फिर वो कहते हैं कि विपक्ष कार्यवाही में बाधा डाल रहा है.

सवाल : क्या विधानसभा स्पीकर दबाव में काम कर रहे हैं ?

जवाब : विधानसभा स्पीकर तो विधानसभा चलाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि जनता के मुद्दे उठे, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है. सरकारी चाहती है कि जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र स्थगित हो जाए. जो विधायी कार्य हैं, जनता की आवाज है, वो सदन में नहीं उठे. हमने विधानसभा परिसर में झालावाड़ के बच्चों को श्रद्धांजलि दी. अतिवृष्टि बड़ा मामला है, लेकिन सदन में इस पर चर्चा नहीं हो रही है. हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं.

सवाल : वोट चोरी बड़ा मुद्दा है. क्या लगता है, राजस्थान में भी वोट चोरी हुई है ?

जवाब : राजस्थान में वोट चोरी हुई है और हो रही है. इसके बहुत सारे सबूत हमारे पास हैं. हम जल्दी ही पूरी डिटेल लेकर आएंगे. वोट चोरी का मसला इतना बड़ा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक मकान में 500 वोट हैं. उसकी जांच होनी चाहिए. एक मकान में 200-300 वोट हैं. किस वजह से फर्जी वोट जुड़े हुए हैं, हम पूरी रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को देंगे और भाजपा को एक्सपोज करेंगे.

राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, उस पर हमने अध्ययन किया तो हमें पता लगा कि हमारे काम करने में बहुत सारी चीज रह गई है. मेरे विधानसभा क्षेत्र में पुराने शहर का हिस्सा शामिल है. उसमें बहुत सारे लोग वहां से पलायन कर गए हैं और दूसरी तरफ चले गए हैं, लेकिन उनके नाम आज भी जुड़े हुए हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो फर्जी वोट हैं, उनको एक्सपोज किया जाए. यह पूरे देश में चिंता का विषय है. कोई भी इलेक्शन हो, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए. फर्जी मतदान और वोट चोरी करके आप जीत जाते हो तो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है.