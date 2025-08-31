जयपुर. विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले बुलाई गई कैबिनेट बैठक के बाद की गई घोषणाओं पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल खड़े करते हुए सरकार पर निशाना साधा है. जूली ने एक बयान जारी कर कहा कि केवल जनता में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से फैसले किए गए हैं.

राज्य सरकार 150 यूनिट से अधिक मासिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं के घर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सब्सिडी से फ्री में सोलर पैनल लगाने की घोषणा कर रही है, परन्तु सच्चाई यह है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं उन्हें ही सोलर कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं. पीएम सूर्यघर योजना के पोर्टल के मुताबिक राजस्थान में 3,06,883 लोगों ने सोलर कनेक्शन के लिए शुल्क सहित आवेदन किया है परन्तु केवल 73,965 लोगों को कनेक्शन मिला है जो महज 24% है.

जब सरकार सशुल्क ही घरेलू सोलर कनेक्शन नहीं दे पा रही है तो नि:शुल्क कनेक्शन की बात बेमानी लगती है. जूली ने कहा कि यदि सरकार को सच में आमजन को राहत देने की मंशा थी तो कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए महंगाई राहत कैंपों में पंजीकरण से वंचित रहे नए कनेक्शन धारकों की 100 यूनिट बिजली फ्री करनी चाहिए थी.

जूली ने कहा कि उच्च शिक्षा में भर्ती के नाम पर भाजपा सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है. बजट में 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार अस्थाई भर्ती करने की घोषणा कर रही है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 310 नए कॉलेज खोले थे. भर्ती की लम्बी प्रक्रिया के कारण विद्यार्थियों का नुकसान न हो इसलिए उच्च शिक्षा विभाग में पिछले 5 वर्षों से विद्या संबल योजना के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी लगाए गए थे.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार को नियमित भर्ती करवाकर इन कॉलेजों में फैकल्टी नियुक्त करनी चाहिए थी परन्तु ये उच्च शिक्षा की "अग्निवीर" योजना लेकर आए हैं जिसमें अल्प वेतन पर 5 साल के लिए अस्थायी तौर पर फैकल्टी की भर्ती की जाएगी. यह युवाओं के साथ सरासर अन्याय है.

राजनीतिक लाभ लेने के लिए धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून : जूली ने कहा कि राजस्थान हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि रहा है. यहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध समेत सभी धर्मावलंबी प्रेम और भाईचारे से रहते हैं. इस भाईचारे के माहौल को दूषित करने एवं केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लाकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, टूटी सड़कों, गिरते स्कूलों से ध्यान भटकाने का प्रयास है. विधानसभा में भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा द्वारा लव जिहाद के दर्ज मामलों की संख्या के बारे में पूछे गए प्रश्न संख्या 1821/गृह के जवाब में सरकार जवाब दिया है कि प्रदेश में लव जिहाद के संदर्भ में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है. ऐसे में सरकार की मंशा स्पष्ट है कि केवल जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह बिल लाया जाएगा जिससे प्रदेश का माहौल दूषित किया जा सके.