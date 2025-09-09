ETV Bharat / state

निजता के हनन पर सदन में हंगामा, कांग्रेस विधायकों की वेल में नारेबाजी

नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सदन में विपक्ष के ऊपर एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए हैं, जो हमारी पल-पल की बात रिकॉर्ड कर रहे हैं.

Rajasthan Assembly
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat Jaipur)
Published : September 9, 2025 at 5:28 PM IST

जयपुर: सदन में मंगलवार को निजता के हनन मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और वेल में आकर नारेबाजी की. हंगामे के बीच ही धर्मांतरण नियंत्रण कानून पर बहस चलती रही.

दरअसल, जैसे ही मंगलवार दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में विपक्ष की तरफ एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि आज जिस तरह की स्थिति बनी है, हम लोगों की निजता का हनन करके केवल विपक्ष को टारगेट करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं. हमारे ऊपर कैमरे लगाकर हमारी जासूसी की जा रही है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

हमारी निजी बातों को सुना जा रहा है. यदि कैमरे लगाए गए हैं तो इसको भी यूट्यूब पर लाइक कर दीजिए. जब सब कुछ यूट्यूब पर लाइव किया जा रहा है तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा कैमरा लगाने की जरूरत कहां से पड़ गई. मुझे और मेरे विधायकों को ये बात बहुत फील हुई है. इसलिए मैं यहां पर यह बात कह रहा हूं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कैमरे किसकी अनुमति से लगाए गए हैं और उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, इसके बारे में बताना चाहिए.

पढे़ं : यूरिया खाद का मुद्दा : जूली ने पूछा- कितनों को सलाखों के पीछे भेजा ? किरोड़ी बोले- विपक्ष का साथ चाहिए

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे किसकी अनुमति से लगाए. जाहिर है, विधानसभा सचिवालय बिना स्पीकर की अनुमति के एक कील भी नहीं लग सकता है. यह केवल हमारा प्रश्न नहीं है. यह सभी का प्रश्न है. जो लोग आज सत्ता में हैं, कल विपक्ष में होंगे तो तो क्या तब उनकी निजता का हनन नहीं होगा. इस तरह से विधायकों की निजता का हनन होता रहे और हम देखते रहें, यह परंपरा गलत है. इसका समाधान करना चाहिए और इन कैमरों को हटाना चाहिए. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कोई बात है तो इसको मिल बैठकर सुलझा लेंगे. सभी सदस्यों का मान सम्मान है.

गर्ग बोले- सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है : सरकारी मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग ने कहा कि सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है. सदन में सब ओपन बैठें और यहां पर कैमरे लगाने से निजता का हनन कैसे हुआ है. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राजेंद्र पारीक ने कड़ी आपत्ति जताई और इसके बाद सदन में हंगामा हो गया. कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और कैमरे हटाने की मांग करने लगे. बार-बार आसन से भी कांग्रेस विधायकों को अपनी सीटों पर जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन कांग्रेस विधायक सदन में ही नारेबाजी करते रहे.

