मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे विधानसभा, भाजपा विधायक दल की ली बैठक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेंगे बैठक.

भाजपा विधायक दल की बैठक
भाजपा विधायक दल की बैठक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : September 9, 2025 at 11:59 AM IST

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बुधवार को विधानसभा पहुंचे. जहां उन्होंने भाजपा विधायक दल की बैठक ली. विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई. इस दौरान विधानसभा के मौजूदा सत्र को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. आज सदन में पेश होने वाले राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के दौरान फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर में CMO में भी कई अहम योजनाओं से जुड़ी बैठकें लेंगे. वे दोपहर 2 बजे डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना को लेकर भी बैठक लेंगे और इस प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे. वहीं, केंद्रीय भंडारण निगम के द्वारा भरतपुर में नए रेलवे टर्मिनल की स्थापना के प्रस्ताव को लेकर भी सीएम भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे. इसके बाद दोपहर 3 बजे महाराणा प्रताप एवं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के संबंध में भी सीएम बैठक लेंगे. जबकि शाम 4:30 बजे प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में बैठक लेकर अब तक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे.

बैठक मौजूदा सत्र को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा
बैठक मौजूदा सत्र को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: वेल में कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी के बीच राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित

विधानसभा में आज पारित होगा धर्मांतरण विरोधी बिल : राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 आज विधानसभा में पेश किया जाएगा. सरकार आज ही यह विधेयक पेश करवा सकती है. इसके तहत गुमराह कर, गलत सूचना के जरिए, बलपूर्वक, धमका कर, प्रलोभन या आनलाईन चैटिंग या किसी कपटपूर्ण साधन और विवाह का झांसा देकर धर्मांतरण करने पर प्रभावी रोक लगाने के प्रावधान किए गए हैं. दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तथा 25 लाख रुपए तक जुर्माने का इस विधेयक में प्रावधान किया गया है. इस बिल को लव जिहाद पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. धर्मांतरण करवाने वाली संस्थाओं के परिसर को जब्त कर बुलडोजर चलाने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है.

