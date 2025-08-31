ETV Bharat / state

विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री ने कहा – विपक्ष के हमलों का जवाब तैयार रखें - BJP LEGISLATIVE MEETING

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों के जवाब देने पर रणनीति बनी.

भाजपा विधायक दल की बैठक
भाजपा विधायक दल की बैठक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2025 at 10:16 PM IST

4 Min Read

जयपुर : 1 सितंबर से 16 वीं विधानसभा का चौथा सत्र शुरू होने जा रहा है. सत्र को लेकर जहां विधानसभा सचिवालय ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. वहीं पक्ष - विपक्ष भी सदन में मजबूती के साथ उतरने को तैयार है. विपक्ष की तैयारी और सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार से ये आंकलन हो रहा है कि सदन पहले ही दिन से हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं. विपक्ष की तैयारी के बीच सत्ता पक्ष भी जवाबी हमले के तैयार है.

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई. बैठक में 1 सितंबर (सोमवार) से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र को सुचारु रूप से संचालित करने और जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ लोकहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विपक्ष के सवालों का पूरी तैयारी के साथ जवाब देने को कहा. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे को हमारी प्राथमिकता, विपक्ष के किसी तरह के दबाव में नही आना है.

इसे भी पढ़ें: विधानसभा में धर्म परिवर्तन पर संशोधित विधेयक लाएगी सरकार, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

जनहित से जुड़े विषयों प्राथमिकता से उठाएं : बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए दिन-रात समर्पित भाव से कार्य कर रही है. प्रदेश की जनता ने जिन आकांक्षाओं और विश्वास के साथ हमारी सरकार चुनी है, हम उन पर पूरी तरह खरे उतर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में सभी मंत्रीगण अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों के जवाब की पूरी तैयारी करके आएं. साथ ही राज्य सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से राज्य सरकार का पक्ष रखें. उन्होंने विधायकों से भी अपील की वे विधानसभा सत्र के दौरान पूरे समय सदन में उपस्थित रहें और एकजुटता के साथ विपक्ष द्वारा उठाए मुद्दों पर सरकार का सहयोग करें. साथ ही, सभी विधायकगण जनहित से जुड़े विषयों को भी विधानसभा में प्राथमिकता से उठाएं.

विधायक 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित : मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सदन जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम होना चाहिए. इसलिए भाजपा की प्राथमिकता होगी कि सदन जनता के काम के लिए सुचारु रूप से चले. साथ ही, कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठे और भ्रामक प्रचार का मजबूती से प्रतिकार किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र में राज्य सरकार कई नए विधेयक लेकर आ रही है, सभी विधायक 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए जनहित से जुड़े इन सभी विधेयकों को निर्बाध रूप से पारित करवाने में सहयोग करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल की तुलना में हमारे डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उनसे अधिक विकास कार्य करवाए हैं. इस संबंध में हमारे विधायकों को सदन में और सदन के बाहर मीडिया के द्वारा प्रमुखता से इनका प्रचार-प्रसार करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में SI भर्ती विवाद पर गरमाई सियासत, गहलोत ने सरकार को घेरा, बोले-अभ्यर्थियों को भ्रम में न रखें

अभियानों में विधायक भूमिका निभाएं : मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव के दृष्टिगत सदन में हमारी भूमिका इस तरह सकारात्मक होनी चाहिए कि हम जनता का विश्वास जीत लें. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में राज्य सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा, गांव चलो अभियान, शहर चलो अभियान, सहकारिता आंदोलन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे कई महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्रम संचालित करने जा रही है. सभी विधायकों की इनमें बढ़-चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए. इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं विधायकगण उपस्थित रहे.

जयपुर : 1 सितंबर से 16 वीं विधानसभा का चौथा सत्र शुरू होने जा रहा है. सत्र को लेकर जहां विधानसभा सचिवालय ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. वहीं पक्ष - विपक्ष भी सदन में मजबूती के साथ उतरने को तैयार है. विपक्ष की तैयारी और सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार से ये आंकलन हो रहा है कि सदन पहले ही दिन से हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं. विपक्ष की तैयारी के बीच सत्ता पक्ष भी जवाबी हमले के तैयार है.

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई. बैठक में 1 सितंबर (सोमवार) से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र को सुचारु रूप से संचालित करने और जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ लोकहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विपक्ष के सवालों का पूरी तैयारी के साथ जवाब देने को कहा. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे को हमारी प्राथमिकता, विपक्ष के किसी तरह के दबाव में नही आना है.

इसे भी पढ़ें: विधानसभा में धर्म परिवर्तन पर संशोधित विधेयक लाएगी सरकार, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

जनहित से जुड़े विषयों प्राथमिकता से उठाएं : बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए दिन-रात समर्पित भाव से कार्य कर रही है. प्रदेश की जनता ने जिन आकांक्षाओं और विश्वास के साथ हमारी सरकार चुनी है, हम उन पर पूरी तरह खरे उतर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में सभी मंत्रीगण अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों के जवाब की पूरी तैयारी करके आएं. साथ ही राज्य सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से राज्य सरकार का पक्ष रखें. उन्होंने विधायकों से भी अपील की वे विधानसभा सत्र के दौरान पूरे समय सदन में उपस्थित रहें और एकजुटता के साथ विपक्ष द्वारा उठाए मुद्दों पर सरकार का सहयोग करें. साथ ही, सभी विधायकगण जनहित से जुड़े विषयों को भी विधानसभा में प्राथमिकता से उठाएं.

विधायक 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित : मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सदन जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम होना चाहिए. इसलिए भाजपा की प्राथमिकता होगी कि सदन जनता के काम के लिए सुचारु रूप से चले. साथ ही, कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठे और भ्रामक प्रचार का मजबूती से प्रतिकार किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र में राज्य सरकार कई नए विधेयक लेकर आ रही है, सभी विधायक 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए जनहित से जुड़े इन सभी विधेयकों को निर्बाध रूप से पारित करवाने में सहयोग करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल की तुलना में हमारे डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उनसे अधिक विकास कार्य करवाए हैं. इस संबंध में हमारे विधायकों को सदन में और सदन के बाहर मीडिया के द्वारा प्रमुखता से इनका प्रचार-प्रसार करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में SI भर्ती विवाद पर गरमाई सियासत, गहलोत ने सरकार को घेरा, बोले-अभ्यर्थियों को भ्रम में न रखें

अभियानों में विधायक भूमिका निभाएं : मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव के दृष्टिगत सदन में हमारी भूमिका इस तरह सकारात्मक होनी चाहिए कि हम जनता का विश्वास जीत लें. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में राज्य सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा, गांव चलो अभियान, शहर चलो अभियान, सहकारिता आंदोलन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे कई महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्रम संचालित करने जा रही है. सभी विधायकों की इनमें बढ़-चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए. इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं विधायकगण उपस्थित रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

भाजपा विधायक दल की बैठकRAJASTHAN ASSEMBLY SESSION 2025CM BHAJANLAL SHARMAराजस्थान विधानसभा सत्र 2025BJP LEGISLATIVE MEETING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सिरोही में 50 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सुनी प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात'

इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर IMD का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

Mehandipur Balaji Temple : मेहंदीपुर बालाजी में पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला और फायरिंग, कच्छा-बनियान पहने थे बदमाश

भारत से क्यों चिढ़े ट्रंप? टैरिफ के बाद दिल्ली दौरा रद्द, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा क्वाड समिट में भी नहीं होंगे शामिल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.