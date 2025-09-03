ETV Bharat / state

कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित, विपक्ष बोला- ये मोटे माल के लिए लाया हुआ बिल है - COACHING CENTER CONTROL BILL

कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 बहुमत के साथ पारित कर दिया गया.

Rajasthan Assembly
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat jaipur)
जयपुर: राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद बुधवार को राजस्थान विधानसभा में बहुत के साथ पारित कर दिया गया. विधानसभा अध्यक्ष वसुदे देवनानी ने सदन में बहुमत के आधार पर विधयेक को पारित किया. ये बिल कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लाया गया है. बजट सत्र में 24 मार्च को कोचिंग रेगुलेशन बिल को बहस के बाद पारित करने से पहले प्रवर समिति को सौंपा गया था. प्रवर समिति ने सुझाव के आधार पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं. इसमें कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माना चार गुना तक कम कर दिया है.

वहीं, 100 स्टूडेंट से अधिक संख्या वाले कोचिंग सेंटर्स पर ही इसके प्रावधान लागू होंगे. पूर्व के बिल में किए गए बदलाव पर बल सदन में पारित होते समय विपक्ष ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि यह बिल अभिभावकों को नहीं, बल्कि कोचिंग संस्थानों को फायदा देने वाला बिल है. यह बिल कोटा के लिए नहीं, बल्कि मोटे माल के लिए लाया गया है. वहीं, सत्ता पक्ष ने कहा कि ये बिल इतिहास में स्वर्णिम कदम है, विद्यार्थियों को नया जीवन देने वाला है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

बिल में क्या खास : राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को बहुमत के साथ पारित कर दिया गया. प्रवर समिति की सिफारिश को शामिल करते हुए बिल में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं. नए प्रावधानों के मुताबिक कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार में जुर्माना राशि 50 हजार रुपये होगी. दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 लाख का जुर्माना निर्धारित किया गया है. पहले के बिल में पहली बार में नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख और दूसरी बार में 5 लाख जुर्माना तय किया गया था.

100 से कम स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर्स को विधेयक के दायरे से बाहर कर दिया गया है. ऐसे कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा. पहले यह संख्या 50 स्टूडेंट निर्धारित की गई थी. पहले 50 स्टूडेंट वाले संस्थानों को कोचिंग मानते हुए उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन नए बिल में यह संख्या 100 कर दी गई है. जुर्माना कम करने और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने के अलावा बिल के सभी प्रावधान पुराने ही रखे गए हैं.

10 दिन में लौटानी होगी फीस : बिल के अनुसार बीच में कोचिंग छोड़ने पर 10 दिन में फीस लौटानी होगी. बिल के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे. एक साथ पूरी फीस की जगह स्टूडेंट 4 किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे. इसके अलावा यदि स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो बची हुई हॉस्टल की फीस भी स्टूडेंट को वापस देनी होगी. 100 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. अगर कोचिंग सेंटर बच्चों पर दबाव बनाते हैं या मनमानी फीस वसूल करता है और बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है. इसमें 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना और प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रावधान को शामिल किया गया है. इनके अलावा स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे काम करने वाला कॉल सेंटर बनाया जाएगा. 100 या इससे ज्यादा स्टूडेंट तो उसमें सरकारी स्कूल कॉलेज के शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे.

निगरानी के लिए प्राधिकरण : बिल में स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री में देना होगा. कोचिंग सेंटर्स भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकेंगे. कोचिंग सेंटर में पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य होगा. ​कोचिंग सेंटर्स को अपने स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री में देना होगा. स्टूडेंट को काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता देनी होगी. कोचिंग सेंटर पर निगरानी और कंट्रोल के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा. इसमें उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव अध्यक्ष होंगे. इसके मेंबर्स में स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन के सचिव, आईजी, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, डीएलबी डायरेक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट, वित्त विभाग से नॉमिनेट एक सचिव, कोचिंग सेंटर से 2 प्रतिनिधि और अभिभावक समिति से 2 मेंबर होंगे. उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे.

विद्यार्थियों को नया जीवन देने वाला : विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह बिल सर्वसम्मति से पास किया जाए. यह विधेयक राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय होगा. यह विद्यार्थियों को नया जीवन देगा, अभिभावकों को राहत देगा. यह विधेयक शिक्षा के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित करेगा. इस बिल से किस तरह का कोई शोषण विद्यार्थी का नहीं होगा. विद्यार्थी बिना किसी दबाव के खुशी से पड़ेगा. इस बिल का उद्देश्य सफलता का अर्थ अंक नहीं, बल्कि संपूर्ण विकास देना है. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह बोल ईमानदार संस्थाओं को आगे आने का मौका देगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार हो, बिना किसी दबाव की शिक्षा हो. अभिभावकों पर किसी तरह का कर्ज का बोझ नहीं हो. आम और खास सभी को समान शिक्षा मिले यह सरकार का ध्येय है.

मोटे माल के लिए लाया हुआ बिल : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह बिल अभिभावक को या स्टूडेंट के लिए नहीं लाए गया, यह बिल कोचिंग संस्थानों के लिए लाया गया है. इस बिल से कोचिंगों को मजबूत करने का काम किया है. सरकार की नीयत सही है तो बताएं कि पेनल्टी को कम क्यों किया गया ?. स्टूडेंट्स की संख्या 50 थी, उसको बढ़ाकर 100 क्यों की गई ? संख्या बढ़ाने से हजारों कोचिंग आपके दायरे से बाहर हो गए. जूली ने कहा कि हमने पिछली बार भी कहा था कि ये बिल कोचिंग को फायदा देने के लिए लाया गया है. यह कोटा की बात नहीं है, यह मोटे माल की बात है. इसलिए इस बिल को चेंज किया जा रहा है. बिल से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें प्रावधान किए जाते कि भीड़भाड़ वाले स्थान से बच्चों को अच्छे माहौल में शिफ्ट किया जाए. जबकि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं किया गया. यह बिल पूरी तरीके से कोचिंग संस्थानों के पक्ष में लाया गया है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

