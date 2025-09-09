ETV Bharat / state

धर्मांतरण विरोधी बिल : नेता प्रतिपक्ष बोले- 11 साल से मोदी सत्ता में, हिंदुओं को किससे खतरा ?

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- कैमरों के जरिए हमारी जासूसी की जा रही है. जूली ने और क्या कहा, सुनिए...

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 7:19 PM IST

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल मंगलवार को विपक्ष के हंगामा के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया. हंगामे के चलते कांग्रेस विधायकों ने बहस में हिस्सा नहीं लिया और सत्ता पक्ष के सदस्यों की चर्चा के बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस बिल को ध्वनिमत से पारित करा दिया. सत्ता पक्ष का कहना है कि इस बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे धर्मांतरण और लव जिहाद पर नियंत्रण लगेगा. इस बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा ? यहां जानिए...

सवाल : विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित हो गया. क्या कहेंगे ?

जवाब : जिस प्रकार से ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, यह प्रदेश की जनता में एक मैसेज देने का काम है. जबकि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है. 11 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो फिर हिन्दूओं को कौन सा खतरा हो गया. धर्मांतरण की बात करें तो पिछले 5 सालों में 13 मामले आए हैं. खुद सरकार ने सदन में जवाब दिया है. जबकि लव जिहाद का एक भी मामला नहीं आया है. जहां-जहां भी भाजपा की सरकार है, उन सभी राज्यों में इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं. भाजपा को चाहिए कि पूरे देश में ही एक मजबूत कानून लेकर आ जाए.

सवाल : भाजपा कह रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग गया ?

जवाब : कोई नहीं भागा. हम तो बहस के लिए तैयार बैठे थे. हम कौन सा मना कर रहे थे. हम तो सुबह से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष हूं. मुझे पूरक प्रश्न पूछने नहीं दिया गया. ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया. क्या गलत पूछ लिया ? इसलिए इन लोगों ने सुबह से हमें टारगेट कर रखा है और जनता में मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस बहस नहीं करना चाहती है.

सवाल : लोग कह रहे हैं कि इस बिल पर भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत है?

जवाब : कोई मिली भगत नहीं है. हमें बोलते नहीं दिया जा रहा है. हमारे सदस्यों को बिलों पर बोलने नहीं दिया जा रहा है. हमारी जासूसी कैमरे के जरिए करवाई जा रही है. जो लोग पहले अंग्रेजों की जासूसी करते थे, वही आज भी यही काम कर रहे हैं. हमारी निजता का हनन हो रहा है.

