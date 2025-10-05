ETV Bharat / state

धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध, ईसाई प्रतिनिधि बोले- यह लोगों को बांटने वाला बिल

राजस्थान धर्मांतरण विरोधी विधेयक के खिलाफ राज्यपाल से गुहार लगाएंगे. विधेयक पर दस्तखत नहीं करने की रखेंगे मांग.

Protest in Jaipur
जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान विधानसभा से पारित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को लेकर खुलकर विरोध सामने आने लगा है. इस विधेयक के विरोध में ईसाई समाज की अगुवाई में रविवार को सर्वधर्म समाज की ओर से विरोध प्रकट किया गया और शहीद स्मारक पर धरना दिया गया. ईसाई समाज के प्रतिनिधियों ने इस विधेयक को भेदभाव की राजनीती से प्रेरित बताया है.

पूर्व बिशप ओसवल्ड लुइस का कहना है कि ईसाई स्कूलों द्वारा जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है. अस्पतालों में जरूरतमंदों का इलाज हो रहा है. देश के गरीब लोगों की सेवा के मकसद से काम किया जा रहा है. पिछले कुछ सालों से देश को बांटने की राजनीती हो रही है. धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है. आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है. सरकार नहीं चाहती कि लोगों का विकास हो. इसलिए सेवा में लगे लोगों के खिलाफ साजिश हो रही है. लोगों के मन में द्वेष पैदा किया जा रहा है. उन्होंने राज्यपाल से गुहार लगाई कि इस विधेयक को मंजूरी नहीं दें.

ईसाई प्रतिनिधियों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाते हैं आंकड़े : वे बोले- खासतौर पर ईसाइयों पर आरोप लगाया जाता है कि इनकी संख्या बढ़ रही है. जबकि आंकड़े देखें तो यह दावा गलत साबित होता है. लोगों को बहकाने के लिए अनर्गल आंकड़े बताए जाते हैं, जो गलत है. असल में देश में ईसाइयों की जनसंख्या दो प्रतिशत से भी कम है. उन्होंने धर्मपरिवर्तन के आरोपों को गलत बताया और कहा, जहां भी ऐसे मामले सामने आने का दावा किया जाता है. उनमें पर्याप्त सबूत भी पेश नहीं किए जाते. आज तक किसी को सामने नहीं लाया गया कि किसे लालच देकर या दबाव में धर्म परिवर्तन करवाया गया.

पढ़ें : धर्मांतरण विरोधी बिल : नेता प्रतिपक्ष बोले- 11 साल से मोदी सत्ता में, हिंदुओं को किससे खतरा ?

अल्पसंख्यक अपने धर्म का पालन करने में डरने लगे : प्रीस्ट रजनीश जैकब का कहना है कि इस विधेयक में काफी विसंगतियां हैं. इसके विरोध में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आज शहीद स्मारक पर इकठ्ठा हुए हैं. यह बिल इस तरह बनाया गया है कि अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने में भी डर महसूस करे. लोग इस विधेयक से भयभीत हैं. इसमें सजा के भी काफी कठोर प्रावधान है. बिना जांच आरोपी बनाकर कार्रवाई की जा सकेगी. खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी का ही होगा. ईश्वर के घर में किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब डर के कारण किसी दूसरे धर्म के लोगों को चर्च में आने से मना करना पड़ रहा है कि कहीं धर्म परिवर्तन का आरोप न लग जाए.

Christian community protests
ईसाई समाज का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

तीसरी बार लाया गया यह बिल, पहले भी विरोध हुए : फादर विजयपाल का कहना है यह पहली बार नहीं है. जब इस तरह का विधेयक लाया गया है. यह बिल तीसरी बार आया है. पहले भी दो बार इस बिल को लाने का प्रयास हुआ था. पहले जब 2006 में यह बिल लाया गया, तब भी विरोध हुआ था. पहले जब-जब यह बिल लाया गया. सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में हार मिली. आज से 25 साल पहले भी कहा गया कि ईसाई आबादी 32 फीसदी है. जबकि हकीकत में आज भी ईसाई आबादी दो-ढाई फीसदी है. ईसाई समुदाय शांतिप्रिय हैं, लेकिन सरकार की ऐसी नीतियों के खिलाफ मजबूरी में बाहर निकलकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

ANTI CONVERSION BILL 2025CONVERSION OF RELIGIONPROTEST AGAINST CONVERSION BILLधर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोधPROTEST IN JAIPUR

