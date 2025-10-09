ETV Bharat / state

नरेश मीणा बोले- दमदारी से लड़ूंगा चुनाव, अंता में त्रिकोणीय मुकाबला

कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री भाया : अंता सीट से कांग्रेस ने लगातार पांचवीं बार प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है. भाया इस सीट से दो चुनाव जीत चुके हैं और दो ही बार हार चुके हैं. खास बात है, जब वह दोनों बार जीते तो उन्हें गहलोत सरकार में मंत्री बनाया गया. अब तक हुए 4 चुनाव में दो बार बीजेपी और दो बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है. कोई भी पार्टी लगातार दो बार यहां से चुनाव नहीं जीती है. पहली बार इस सीट पर उपचुनाव की जंग हो रही है.

14 अक्टूबर को दाखिल करेंगे पर्चा : अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए नरेश मीणा 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे. इसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों से अंता रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस पहुंचने का आह्वान किया है. वे इस बात का संकेत भी दे चुके हैं कि उनके नामांकन रैली में पूर्व मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा नेतृत्व करने वाले हैं.

जयपुर/बारां: भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को कोर्ट से मिली सजा के बाद बारां जिले की अंता सीट पर उपचुनाव तय हो चुका है. कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा भी अब निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर चुके हैं. नरेश मीणा गुरुवार को बारां में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन के घर संवेदना जताने पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अंता से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे. साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर घर-घर जाएंगे.

टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने कहा कि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के बाद जिले में जो परिस्थितियां निर्मित हुईं, उसने सत्ताधारी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट कर दिया. इस चुनाव में अब जनता सत्ता को जवाब देने के लिए तैयार है.

प्रमोद जैन भाया ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सवा दो लाख वोटर करेंगे मतदान : निर्वाचन विभाग के अनुसार अंता विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं. जिसमें 1 लाख 16 हजार 405 पुरुष और 1 लाख 11 हजार 154 महिलाओं के साथ 4 अन्य मतदाता नामांकित हैं, जो विधानसभा क्षेत्र में स्थापित 268 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक अगर मतदाता सूची में शामिल होने से कोई पात्र मतदाता अब भी बाकी है, तो उनके नाम नामांकन की अंतिम तिथि (21 अक्टूबर 2025) से 10 दिन पूर्व यानी 11 तारीख तक जुड़वाए जा सकते हैं.

नंदलाल सुमन के घर संवेदना जताने पहुंचे नरेश मीणा (ETV Bharat Baran)

पढे़ं : अंता उपचुनाव में नरेश मीणा ने ठोकी ताल, राहुल गांधी के नाम सोशल मीडिया पर दिया पैगाम

यह बोले नरेश मीणा : उपचुनाव को लेकर नरेश मीणा ने कहा कि चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद मैं बारां के प्रबुद्धजनों से मिलकर आशीर्वाद ले रहा हूं. 14 अक्टूबर को नामांकन भरूंगा. उन्होंने कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर कहा कि वो बड़े स्तर के नेता हैं. उन्हें ध्यान नहीं रहा होगा. मैं कई बार उनसे मिल चुका हूं, जिसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हालांकि, अब उनके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता.

पढ़ें : 'सोशल मीडिया से टिकट नहीं मिलता, 3 साल में मेरे पास कभी नहीं आए नरेश मीणा' : रंधावा

उन्होंने कहा कि मैंने अंता में कार्यालय खोल लिया है, जहां से उपखंड अधिकारी कार्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है. वहां तक रैली के रूप में जाकर नामांकन भरूंगा और उसके बाद बूथ स्तर तक जाकर गांव-गांव लोगों से मिलकर किसानों व गरीबों के मुद्दों को जनता के सामने रखूंगा. उपचुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा. मीणा ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यालयों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है. यहां के नेता सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के धरने-प्रदर्शन तक ही सीमित हैं, आमजन को न्याय दिलाने के लिए कोई नेता आवाज नहीं उठाता.