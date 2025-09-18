ETV Bharat / state

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 : अजमेर से जयपुर-उदयपुर के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन

जनसंपर्क निरीक्षक धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि गाड़ी संख्या 09601, 09602 अजमेर-खातीपुरा (जयपुर)-अजमेर परीक्षा स्पेशल रेल सेवा संचालित होगी. इनमें 09601 अजमेर खातीपुरा परीक्षा स्पेशल रेल 20 और 21 सितंबर को (2 ट्रिप) करेगी. यह ट्रेन सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर अजमेर से रवाना होगी, जो 12 बजकर 45 मिनट पर खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी.

अजमेर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2025 की परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक होगी. परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 24.76 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत 10 परीक्षा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है.

इसी तरह गाड़ी संख्या 09602 खातीपुरा से अजमेर परीक्षा स्पेशल रेल सेवा 20 और 21 सितंबर को (दो ट्रिप) करेगी. खातीपुरा से दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर रवाना होकर शाम 5 बजकर 40 मिनट पर अजमेर पहुंचेगी. रेल सेवा मार्ग में मदार जंक्शन, आसलपुर जोबनेर, कनकपुरा, जयपुर गांधीनगर स्टेशनों पर ठहराव करेगी. उन्होंने बताया कि इस रेल सेवा में 7 साधारण श्रेणी, दो गार्ड समेत कुल 9 डिब्बे होंगे.

19 और 20 सितंबर को होगा उदयपुर सिटी-अजमेर-उदयपुर सिटी के बीच संचालन : अजमेर रेल मंडल में जनसंपर्क निरीक्षक धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि गाड़ी संख्या 09603 और 09604 उदयपुर सिटी-अजमेर-उदयपुर सिटी परीक्षा के लिए स्पेशल रेल सेवा 19 से 20 सितंबर को (दो ट्रिप) में की गई है. 09603 ट्रेन उदयपुर सिटी से रात 1 बजकर 50 मिनट पर रवाना होगी जो अगले दिन सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर अजमेर पहुंचेगी.

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09604 अजमेर-उदयपुर सिटी परीक्षा स्पेशल रेल सेवा अजमेर से 6 बजे शाम को रवाना होकर मध्य रात्रि 12 बजकर 10 मिनट पर उदयपुर पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि यह रेल सेवा मार्ग में राणा प्रताप सागर, मावली, फतहनगर, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, विजयनगर और नसीराबाद स्टेशनों पर ठहराव होगा. इस रेल सेवा में 12 साधारण श्रेणी और दो गार्ड के डिब्बो समेत कुल 14 डिब्बे होंगे.