प्रयागराज की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा RSS का इतिहास, विरोध में उतरी कांग्रेस
कांग्रेस के राज्य सभा सांसद प्रमोद तिवारी बोले, अगर ऐसा हुआ तो आरएसएस के साथ देश की भी छवि धूमिल होगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 5:10 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 6:46 PM IST
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का इतिहास पढ़ाया जाएगा. भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आरएसएस के इतिहास को स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल करने की घोषणा गांधी जयंती के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने की है. वहीं, इस फैसले का कांग्रेस ने तीखा विरोध किया है. कांग्रेस के राज्य सभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि बच्चों को अगर आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो देश की छवि धूमिल होगी.
RSS और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच गहरा संबंधः उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच एक गहरा संबंध है. आरएसएस की विचारधारा में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण स्थान है. आरएसएस का दृष्टिकोण सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्य भी शामिल हैं. भारतीय ज्ञान परंपरा में विश्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संदेश है.
कुलपति ने कहा कि आरएसएस भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं वसुधैव कुटुम्बकम, सहिष्णुता और विविधता तथा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर जोर देता है. स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी विचारों को बढ़ावा देने के लिए इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य भारतीय समाज को मजबूत और एकजुट करना है.
विकसित राष्ट्र की अवधारणा साकार होगी: कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि भारतीय जीवनशैली परंपरागत मूल्यों, सामाजिक समरसता, परस्पर स्नेह एवं आत्मीयता पर आधारित है. मानवीय मूल्यों के विकास एवं आदर्श के उन्नयन में भारतीय जीवन शैली की महत्वपूर्ण उपादेयता है. विश्वविद्यालय के इस कदम से युवाओं में राष्ट्रीयता के प्रति अनन्यता का भाव उत्पन्न होगा और विकसित राष्ट्र की अवधारणा साकार होगी.
इसे भी पढ़ें- लखनऊ में पोस्टर वार; राहुल गांधी को राम तो अजय राय को दिखाया लक्ष्मण, रावण के सहारे BJP पर लगाया निशाना