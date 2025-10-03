ETV Bharat / state

प्रयागराज की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा RSS का इतिहास, विरोध में उतरी कांग्रेस

कांग्रेस के राज्य सभा सांसद प्रमोद तिवारी बोले, अगर ऐसा हुआ तो आरएसएस के साथ देश की भी छवि धूमिल होगी

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय. (Photo Credit; UPRTOU)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 5:10 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 6:46 PM IST

3 Min Read
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का इतिहास पढ़ाया जाएगा. भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आरएसएस के इतिहास को स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल करने की घोषणा गांधी जयंती के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने की है. वहीं, इस फैसले का कांग्रेस ने तीखा विरोध किया है. कांग्रेस के राज्य सभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि बच्चों को अगर आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो देश की छवि धूमिल होगी.


RSS और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच गहरा संबंधः उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच एक गहरा संबंध है. आरएसएस की विचारधारा में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण स्थान है. आरएसएस का दृष्टिकोण सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्य भी शामिल हैं. भारतीय ज्ञान परंपरा में विश्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संदेश है.

कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम और प्रमोद तिवारी का बयान. (Video Credit; UPRTOU and Pramod Tiwari)

कुलपति ने कहा कि आरएसएस भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं वसुधैव कुटुम्बकम, सहिष्णुता और विविधता तथा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर जोर देता है. स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी विचारों को बढ़ावा देने के लिए इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य भारतीय समाज को मजबूत और एकजुट करना है.

विकसित राष्ट्र की अवधारणा साकार होगी: कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि भारतीय जीवनशैली परंपरागत मूल्यों, सामाजिक समरसता, परस्पर स्नेह एवं आत्मीयता पर आधारित है. मानवीय मूल्यों के विकास एवं आदर्श के उन्नयन में भारतीय जीवन शैली की महत्वपूर्ण उपादेयता है. विश्वविद्यालय के इस कदम से युवाओं में राष्ट्रीयता के प्रति अनन्यता का भाव उत्पन्न होगा और विकसित राष्ट्र की अवधारणा साकार होगी.

विश्व हिंदू परिषद नेता का बयान. (ETV Bharat)
क्या इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री का पत्र भी शामिल होगा?उधर, कांग्रेस के राज्य सभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पूछा है कि जब आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो क्या लोगों के सामने यह बात भी सामने आएगी कि देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद एक पत्र लिखा था. जिसमें लिखा था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस ने जो जहरीले विचार का जहर बोया था वह जिम्मेदार है. उन्होंने आरएसएस पर उस समय प्रतिबंध भी लगा दिया था. आरएसएस का यह पत्र आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है.
भाजपा महानगर अध्यक्ष का बयान.
भाजपा महानगर अध्यक्ष का बयान. (ETV Bharat)
RSS ने भारत छोड़ाे आंदोलन में शामिल न होने को कहा थाः प्रमोद तिवारी ने कहा कि 1942 में जब पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन में शामिल था. उस समय भी आरएसएस ने पत्र जारी कर देशवासियों से आंदोलन में शामिल न होने और अंग्रेजों का साथ देने की अपील की थी. एक तरफ अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था. वहीं दूसरी ओर आरएसएस के लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और ब्रिटिश फौज में शामिल हो रहे थे. प्रमोद तिवारी ने पूछा है कि क्या आरएसएस के उस कलंकित इतिहास को भी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा?

