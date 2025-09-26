ETV Bharat / state

रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले राजन शर्मा बोले- रंगमंच तनाव दूर करने का बेहतरीन जरिया

दिल्ली के लव कुश रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे डॉ. राजन शर्मा के लिए रंगमंच स्ट्रेस दूर करने का जरिया है.

रंगमंच तनाव दूर करने का बेहतरीन उपाय
रंगमंच तनाव दूर करने का बेहतरीन उपाय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2025 at 10:54 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हर साल विभिन्न स्थानों पर रामलीला का मंचन किया गाया जाता है. रंगमंच किसी कलाकार के लिए शौक, जुनून और पैशन होता है, लेकिन लव कुश रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे डॉ. राजन शर्मा के लिए रंगमंच स्ट्रेस दूर करने का अनोखा जरिया है. वह पेशे से एक फिजियो थैरेपिस्ट हैं. डॉ. राजन शर्मा बचपन से ही रामलीला में मंचन करते आ रहे हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली की कई अन्य रामलीलाओं में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. लेकिन लव कुश रामलीला में पहली बार लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने अपने रंगमंच के हुनर को टाइम मैनेजमेंट के साथ उभरा है. आइए जानते हैं डॉ राजन से उनके शुकून और टाइम मैनेजमेंट का हुनर.

रंगमंच स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा जरिया

डॉ. राजन ने बताया कि जीवन में रंगमंच स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा जरिया है. बचपन से रंगमंच से जुड़ाव रहा और हमेशा से शौक था कि कभी किसी बड़े मंच पर प्रस्तुति करने का मौका मिले. जीवन में कई तरह के तनाव होते हैं. जिसमें कैरियर सुनिश्चित करना सबसे प्रमुख होता है, लेकिन जब किसी काम को करने से आपको सुकून मिलता है तो वह सुकून रंगमंच में नजर आता है.

रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे डॉक्टर से बातचीत (ETV Bharat)

टाइम मैनेजमेंट का गुर

उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत कर डॉक्टर बन गए, लेकिन अपने रंगमंच के शौक को कभी नहीं छोड़ा. वह बताते हैं कि यूनिवर्सिटी शिक्षा के दौरान भी वह रंगमंच किया करते थे. कई थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े रहे. उस समय सिखा था कि शिक्षा और रंगमंच के बीच सामंजस्य कैसे बिठाना है. वहीं से टाइम मैनेजमेंट का गुर सिखा और आज भी काम आ रहा है. तभी प्रैक्टिस में होने के साथ-साथ रामलीला को समय देना संभव हुआ है.

बता दें कि वह देश के कई राज्यों की रामलीलाओं में मंचन कर चुके हैं. डॉ शर्मा के पिता भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं. वह उत्तराखंड में संगीतमय फोक रामलीला का आयोजन करवाते हैं. वहीं पर पहली बार बचपन में एक वानर का किरदार निभाया था. डॉ. राजन का मानना कि माता पिता का आशीर्वाद और प्रभु श्री राम की कृपा है जो इस बार विश्व विख्यात लव कुश रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. रामायण में सबसे प्रिय लक्ष्मण जी हीं हैं. इसलिए उनका किरदार निभाना पसंद है. उन्होंने कभी भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा. संसार में जन्म लेने वाला हर छोटा भाई लक्ष्मण की तरह ही होना चाहिए.

