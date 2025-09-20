ETV Bharat / state

भिलाई में 9 दिन राजन जी महाराज ने सुनाई रामकथा, आखिरी दिन गृहमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे

भिलाई में 9 दिन राजन जी महाराज ने सुनाई रामकथा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भिलाई के खुर्सीपार में रामकथा का आयोजन किया गया था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हजारों श्रद्धालु हुए शामिल: खुर्सीपार ITI में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे थे. नौवें और अंतिम दिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे. विजय शर्मा ने कहा कि राजन जी महाराज की वाणी मन को शांति और ऊर्जा प्रदान करती है.

दुर्ग: जिले के भिलाई खुर्सीपार में 9 दिवसीय राम कथा संपन्न हुई. नौंवें दिन गृहमंत्री विजय शर्मा भी यहां पहुंचे और कथा सुनी. आईटीआई परिसर में जीवन आनंद फाउंडेशन और भाजपा नेता विनोद सिंह ने कथा का आयोजन किया था. प्रसिद्ध कथा वाचक राजन जी महाराज ने 9 दिन तक अपने अनोखे अंदाज में कथा सुनाई.

यह रामकथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही बल्कि सामाजिक समरसता और शांति का संदेश भी देती रही. श्रद्धालुओं ने इसे अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव बताया है- विनोद सिंह, भाजपा नेता और आयोजक

नक्सलियों से अपील: गृहमंत्री विजय शर्मा कथा सुनने विशेष रूप से आए थे, लेकिन सरकारी कार्यों की व्यस्तता के कारण उन्हें जल्द लौटना पड़ा. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में नक्सलवाद पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि नक्सली संगठन को चाहिए कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनर्वास की नीति अपनाएं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की सिविलियन किलिंग बंद होनी चाहिए.

रामकथा के आखिरी दिन गृहमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मार्गों पर बिछाए गए IED हटाए जाएं. बस्तर के कोने-कोने तक संविधान लागू होगा और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी नक्सली मुख्यधारा में आएं- विजय शर्मा, गृहमंत्री छत्तीसगढ़

कथा लंबे समय तक याद रहेगी: भाजपा नेता और कथा आयोजक विनोद सिंह ने बताया कि यह आयोजन पूरे क्षेत्र के लिए एक यादगार अवसर रहा. 9 दिन तक भिलाई वासी कथा में डूबे रहे और राजन जी महाराज के विशिष्ट अंदाज में रामकथा सुनकर भाव-विभोर हो गए. उन्होंने कहा कि कथा का समापन भले ही हो गया हो, किंतु इसकी यादें लंबे समय तक लोगों के हृदय में जीवित रहेंगी.