धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में हाल ही में हुए परचून व्यापारी पर फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी रवि ठाकुर निवासी सोमली, राजाखेड़ा को रविवार को हिरासत में लिया था. पूछताछ के दौरान रवि ने अन्य साथियों के ठिकानों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस उसे बीहड़ क्षेत्र में छिपे अन्य आरोपियों की तलाश में लेकर गई.

बीहड़ के एक सुनसान इलाके में रवि ठाकुर ने अचानक लघुशंका (पेशाब) का बहाना बनाया और मौका देखते ही पुलिसकर्मियों को धक्का देकर भागने लगा. जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस दौरान एक जवान घायल हो गया. आत्मरक्षा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मार दी. घायल आरोपी को पहले राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

गौरतलब है कि शनिवार को नाहिला रोड पर परचून व्यापारी राकेश पर बाइक सवार एक दर्जन से अधिक युवकों ने फायरिंग कर दी थी. व्यापारी ने पास की सैलून दुकान में घुसकर शटर गिराकर अपनी जान बचाई. आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए सैलून के शटर पर भी गोलियां चलाईं. घटना में शामिल कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है. उपचार के बाद घटना के संदर्भ में पूछताछ की जाएगी.

विवादित जमीन बना वजह : पुलिस के अनुसार, यह पूरा मामला भगवानपुर गांव की विवादित जमीन को लेकर चल रहे पुराने आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो अब हिंसक झड़प में बदल गया.