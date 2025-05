ETV Bharat / state

चीला रेंज हादसा: पहली जांच से संतुष्ट नहीं सरकार, अब होगी विस्तृत इन्वेस्टिगेशन, कब खुलेगा 6 मौतों का राज? - CHEELA RANGE ACCIDENT

चीला रेंज हादसा (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

देहरादून: राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में हुई दुर्घटना अब भी जांच में ही अटकी हुई है. मामले में एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी महकमा अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है. स्थिति यह है कि अब वन विभाग इसी मामले में एक नई जांच खोलने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में विभाग और मृतकों के परिजनों को दुर्घटना के पीछे का कारण जानने के लिए कुछ और इंतजार करना होगा. उत्तराखंड की एक ऐसी दुर्घटना, जिसकी चर्चा देश भर में हुई और वन विभाग भी जिसे काले दिवस के रूप में मानता है. राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में हुई वाहन दुर्घटना को एक साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मामले में अब भी वन महकमा जांच पर ही अटका हुआ. यह तब है जब विभाग पहले ही पूर्व मुख्य सचिव से प्रकरण की जांच करवा चुका है और इसकी रिपोर्ट भी शासन को मिल चुकी है. चीला रेंज हादसा की दोबारा होगी विस्तृत इन्वेस्टिगेशन (ETV Bharat) पहले पूरा मामला जानिए: मामला 8 जनवरी 2024 का है, जब राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में एक वाहन का ट्रायल लेते हुए 6 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें पांच व्यक्ति वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी थे. उत्तराखंड के इतिहास में ऐसी यह पहली दुर्घटना थी. दुर्घटना के बाद वन विभाग में ही काफी आक्रोश देखने को मिला और दुर्घटना के पीछे के कारणों को जानने के लिए फौरन जांच के आदेश भी कर दिए गए थे. मामले की जांच पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी को दी गई, जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट पूरी करते हुए शासन को दे दी. जानकारी के अनुसार मामले में दो लोगों की गलती जांच रिपोर्ट में पाई गई, हालांकि राजाजी टाइगर रिजर्व के बड़े अधिकारी इस जांच में बचते हुए दिखाई दिए. जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में जांच दोबारा किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फिर जांच हो रही है.

