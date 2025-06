ETV Bharat / state

बड़ी बिजनेस वुमन बनने के लिए सोनम ने किया था हनीमून मर्डर प्लान, शिलांग पुलिस का बड़ा खुलासा - RAJA RAGHUWANSHI MURDER CASE SOLVED

शिलांग केस में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा ( Etv Bharat )

Published : June 25, 2025 at 10:03 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 11:11 AM IST

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इंदौर से तफ्तीश पूरी करने के बाद शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की मर्डर प्लानिंग का खुलासा किया. इस मामले में ईस्ट खासी हिल्स एसपी विवेक सैय्यम ने कहा कि सोनम एक बड़ी बिजनेसवुमन बनना चाहती थी. इसमें वह प्रेमी राज को साथ लेकर अपना एक बड़ा कारोबार शुरू करना चाहती थी लेकिन इसी दौरान उसकी शादी तय हो गई, जिसके चलते ही उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बनाया. SIT ने जुटाए सारे सबूत, मामले में कुल 8 आरोपी शिलांग के ईस्ट खासी हिल्स एसपी विवेक सैय्यम ने कहा, '' सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के खिलाफ SIT ने कई अहम सबूत जुटा लिए हैं और जल्द ही आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. शादी में संगीत के दौरान सोनम और राजा (Etv Bharat) बता दें कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मामले में शिलांग पुलिस ने अभी तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें से पांच आरोपी मुख्य रूप से हत्याकांड में शामिल हैं, जिसमें मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज व उसके तीन दोस्त शामिल हैं. वहीं 3 अन्य आरोपियों को साक्ष्य छुपाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

