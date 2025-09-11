राजा चक्रधर सिंह को भारत रत्न देने की मांग, रायपुर प्रेस क्लब में कलाकारों की अपील
रायपुर के प्रेस क्लब में पद्मश्री सम्मानित भारतीय बंधु समेत कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मांग रखी.
रायपुर: राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में रायगढ़ के राजा चक्रधर को भारत रत्न देने की मांग रखी गई. ये मांग चक्रधर कत्थक कल्याण केंद्र के संस्थापक और पद्मश्री से सम्मानित भारतीय बंधु ने प्रेसवार्ता के दौरान रखी. उन्होंने कहा कि राजा चक्रधर सिंह ने अपना पूरा जीवन संगीत, नृत्य और साहित्य को समर्पित कर दिया था. ऐसे महान कलाकार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए.
राजा चक्रधर सिंह ने संगीत को दिया जीवन: पद्मश्री सम्मानित भारतीय बंधु ने कहा कि, प्रदेश ही नहीं, देश-विदेश में भी भारत रत्न को सर्वोच्च सम्मान माना जाता है. राजा चक्रधर सिंह संगीत, नृत्य, साहित्य, गायन और वादन सभी क्षेत्रों में निपुण थे. उन्होंने संगीत और उस समय के कलाकारों को नया जीवन दिया.
हम सभी कलाकार भारत सरकार से अपील करते हैं कि राजा चक्रधर को भारत रत्न से नवाज़ा जाए- भारतीय बंधु, पद्मश्री सम्मानित कलाकार
40 वर्षों से राजा के नाम पर संगीत महाविद्यालय: राजनांदगांव के चक्रधर कत्थक कल्याण केंद्र के संस्थापक कृष्णकांत सिन्हा ने बताया कि वह पिछले 40 वर्षों से राजा चक्रधर सिंह के नाम पर संगीत महाविद्यालय चला रहे हैं.
राजा चक्रधर सिंह संगीत और नृत्य के अनूठे संरक्षक थे. उन्होंने संगीत शिक्षण की संस्थागत प्रणाली में नए प्रयोग किए. उनकी विरासत को देखते हुए भारत रत्न देना पूरी तरह न्यायोचित होगा- कृष्णकांत सिन्हा, संस्थापक, चक्रधर कत्थक कल्याण केंद्र
संस्कृति और कला के अद्वितीय संरक्षक थे राजा चक्रधर सिंह: राजा चक्रधर सिंह ने अपने शासनकाल में कला, संगीत और नृत्य को न सिर्फ प्रोत्साहित किया, बल्कि संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा, उर्दू और अंग्रेज़ी में साहित्य रचकर उसे समृद्ध किया. उन्होंने अपने दरबार को मां सरस्वती का मंदिर माना और सभी धर्मों का सम्मान किया. उनके ग्रंथ आज भी संगीत और नृत्य जगत में अमूल्य माने जाते हैं.
छत्तीसगढ़ के कलाकारों का कहना है कि जिस तरह राजस्थान और लखनऊ के नवाबों ने संगीत को बढ़ावा दिया, उसी तरह राजा चक्रधर सिंह ने भी एक सांस्कृतिक युग की नींव रखी. उनके योगदान को भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाना चाहिए.