पटना: बिहार सिपाही बहाली पेपर लीक के आरोपी राज किशोर को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने अरवल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. राज किशोर पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है.

2 साल से फरार चल था आरोपी: मिली जानकारी के अनुसार 2023 में आयोजित हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में राज किशोर मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था. इस मामले में पुलिस ने पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन राज किशोर तब से फरार चल रहा था. उस समय से ही EOU और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं.

आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

संदिग्ध सामग्री बरामद: आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गिरफ्तार राज किशोर के पास से बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है.जिसमें सिपाही भर्ती और STET समेत अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, रोल नंबर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं. बरामद डिवाइसों में कई परीक्षाओं से संबंधित अहम डेटा और दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच जारी है.

पुलिस ने डेढ़ करोड़ रुपए किए फ्रीज: इतना ही नहीं जांच के दौरान आरोपी के बैंक खातों में रखे डेढ़ करोड़ रुपए भी फ्रीज कर दिए गए हैं. यह राशि कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई बताई जा रही है. आरोपी के वित्तीय लेन-देन की भी बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

''गिरफ्तार आरोपी से इस पूरे गिरोह के नेटवर्क और अन्य सहयोगियों और पेपर लीक के तरीकों के बारे में पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा, इस बात की भी जांच होगी कि पेपर लीक के मामले में उसकी संलिप्तता केवल सिपाही भर्ती तक ही सीमित थी या उसने अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसी ही गड़बड़ियां की थीं''. - EOU के अधिकारी

साइबर फॉरेंसिक टीम भी कर रही जांच: आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी कहा है कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी से इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ होने की संभावना है. EOU इस मामले में साइबर फॉरेंसिक टीम की मदद भी ले रही है, ताकि बरामद उपकरणों से मिले डाटा का विश्लेषण किया जा सके.

