मंत्री उदय प्रताप सिंह ने रायसेन में किया शस्त्र पूजन, बोले-रावण रूपी विसंगतियां नष्ट हों
विजयादशमी पर रायसेन पुलिस लाइन में हुआ शस्त्र पूजन. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि शस्त्र हमें सुरक्षा और संतुष्टि देते हैं.
रायसेन: देश भर में विजयादशमी पर्व की धूम है. बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा पर लोग शस्त्र पूजन कर रहे हैं. रायसेन में भी विजयादशमी के पावन पर्व पर गुरुवार को परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की. इस अवसर पर उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस त्यौहार की महत्ता बताते हुए देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं.
'शस्त्र हमें सुरक्षा और संतुष्टि देते हैं'
शस्त्र पूजन के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए परिवहन और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि "दशहरे के इस शुभ अवसर पर देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरे से हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की जो प्रेरणा मिलती है, वह हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलनी चाहिए."
शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शस्त्र पूजन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि "शस्त्र पूजा करके हम इस प्रजातांत्रिक देश में यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें. शस्त्र हमेशा रक्षा प्रदान करता है और कहीं न कहीं हमें इस बात की संतुष्टि देता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारा समाज सुरक्षित है."
विसंगतियों को नष्ट करने की प्रार्थना
शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में समाज में व्याप्त विसंगतियों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि "मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे बीच जो रावण रूपी विसंगतियां हैं, वे नष्ट हों और इस देश में हम शस्त्रों की पूजा करते रहें." उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हुए कहा कि वह मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि "हमें इन शस्त्रों का उपयोग करने की जरुरत न पड़े. यह कथन शांति और व्यवस्था बनाए रखने के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. जिसमें सुरक्षा बलों को अंतिम विकल्प के रूप में ही बल का प्रयोग करना पड़े."
समारोह में प्रमुख हस्तियां रहीं मौजूद
रायसेन के रक्षित केंद्र में आयोजित इस पारंपरिक कार्यक्रम में मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे समेत जिले के कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.