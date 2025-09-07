ETV Bharat / state

मां-बाप लगाते थे बोली, बदनामी के पिंजरे तोड़कर बेटियों ने खेलों में भरी उड़ान

बदनामी से निकलकर शौर्य तक का सफर इन लड़कियों में से कुछ ने तो तैराकी में प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है. आरती और स्वाति (परिवर्तित नाम) इस गांव की रहने वाली दो बहने हैं, जिनके परिजन ने बचपन से ही यह ठान लिया था की बच्चियों को इस दलदल में फंसने नहीं रहने देना है. उन्होंने दोनों बहनों को गांव के बाहर रखा. जब बच्चियां बड़ी हुईं तो उनकी प्रतिभा जो की तैराकी में थी, उसको आयाम तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा. दोनों बहने नेशनल रोइंग प्लेयर हैं.

गांव में रहते हैं बेड़िया समुदाय के लोग पीढ़ियों से लगे इस दाग को मिटाने के लिए गांव के कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा और खेल के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया है. यहां की लड़कियां न केवल स्कूल जा रही हैं, बल्कि खो-खो और कबड्डी जैसे खेलों में भी अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं. लगभग 1500 की आबादी वाले इस गांव में 130 से अधिक परिवार रहते हैं, जो मुख्यतः बेड़िया समुदाय से आते हैं. गांव के ही एक छोटे मैदान में ये बच्चियां अभ्यास करती हैं और कुछ बेहद प्रतिभाशाली लड़कियां तो प्रदेश की राजधानी भोपाल में तैराकी का प्रशिक्षण ले रही हैं.

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लगभग 1500 की आबादी का एक छोटा सा गांव है सूखा करार. जो कभी देह व्यापार के लिए जाना जाता था, अब एक नई सुबह का गवाह बन रहा है. इस गांव की तस्वीर बदल रही है और यह बदलाव ला रही हैं यहां की बहादुर बेटियां. जो खेल के मैदान में अपने हुनर से एक नई पहचान बना रही हैं.

नेशनल गेम्स में हासिल किया गोल्ड मेडल

विगत वर्ष 2024 में गोरखपुर में हुए 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' में दोनों बहनों ने अपनी तैराकी का हुनर दिखाते हुऐ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था. आरती ने 'पुणे नेशनल गेम्स' में मेडल जीता और सिर्फ 5 मिनट छोटी स्वाति ने चंडीगढ़ में 'ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी' में मेडल जीत का प्रदेश का नाम देशभर में रोशन किया था. इन्हीं दोनों बहनों से गांव की बाकी लड़कियां प्रेरणा ले रही हैं और अपनी शिक्षा और खेल के प्रति अपनी लगन को आगे बढ़ा रही हैं. दोनों बहनों ने 21 महीने का प्रशिक्षण लिया था.

'सूखा करार' गांव में सरेआम चलता था देह व्यापार (ETV Bharat)

बच्चियों को नहीं मिल रहा था योजनाओं का लाभ

गांव की बेटियों की माताओं का कहना है कि, ''आर्थिक तंगी और सामाजिक बहिष्कार के कारण उन्हें देह व्यापार का काम करना पड़ता था. पिता की जानकारी न होने और बेड़िया समाज में जन्म लेने के साथ प्रशासन के उदासीन रवैया की वजह से उनकी बच्चियों को जाति प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पाता था, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाती थीं. पर अब वे जागरूक हो रही हैं और चाहती हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां उस कलंक से मुक्त हों. वे अपनी बेटियों को स्कूल भेज रही हैं ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें.''

बदनामी का दाग मिटाना ही लक्ष्य

साथ ही, उन्हें खेल केंद्रों में प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके. इन माताओं का सपना है कि उनकी बेटियां गांव के इस दाग को धोकर देश भर में अपना नाम रोशन करें और वर्षों पुराने इस कलंक को हमेशा के लिए मिटा दें. सूखा करार की ये बेटियां सिर्फ खेल नहीं खेल रहीं, बल्कि वे एक ऐसी उम्मीद की कहानी लिख रही हैं जो यह बताती है कि अगर हौसले बुलंद हों, तो कोई भी दाग मिटाया जा सकता है.

गांव के सरपंच अरविंद सिंह बताते हैं कि, ''विगत वर्षों में हमारे गांव की लड़कियों ने प्रदेश के साथ देश में अपना नाम रोशन किया है. जिससे इस गांव की लड़कियां भी उनसे प्रेरणा ले रही हैं. गांव में खेलकूद और पढ़ाई का माहौल विकसित हो रहा है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं. गांव में 'गुड़िया संस्थान' समाज सुधार के काम में कर रही है, यहां की महिलाओं को जागरुक कर रही है.

बहरहाल, गांव में अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो देह व्यापार जैसे कामों में लिप्त हैं. पर जिस तरह एक आशा की किरण यहां जगी है और महिलाएं जागरूक होकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्षेत्र से निकलकर अच्छे कामों के जरिये उनका भविष्य सवार रही हैं. यह एक अच्छी पहल है जागरूक लोगों को बढ़-चढ़कर यहां के लोगों का सहयोग करना चाहिए और शिक्षा के महत्व की जानकारी देनी चाहिए. ताकि देश की महिलाएं सशक्त और जागरूक हो सकें. ईटीवी भारत महिलाओं की गरिमा और निजता का सम्मान करता है इसलिए महिलाओं की पहचान को गुप्त रखा गया है.