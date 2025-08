ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी की सीमा बढ़ी, गड़बड़ी करने वालों पर चलेगा शिवराज का डंडा - SHIVRAJ SINGH MOONG PURCHASE LIMIT

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी की सीमा बढ़ी ( ETV Bharat )

Published : August 4, 2025 at 9:42 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 10:05 AM IST

रायसेन: पूरे मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है. बात की जाए रायसेन जिले की तो यहां पिछले दिनों हुई तेज बारिश के चलते आम लोगों के साथ किसानों का भी जीवन बेहद मुश्किल हो गया था. किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी भर गया. तेज बारिश के चलते फसल को भारी नुकसान हुआ. बारिश और फसलों का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के सिलवानी पहुंचे. जहां उन्होंने किसानों हाल जाना. बाढ़ प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया और उनकी हर संभव मदद करने की बात कहीं. संकट की घड़ी में किसानों के साथ है सरकार

रविवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलवानी तहसील के बम्होरी में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की. शिवराज सिंह ने बाढ़ प्रभावितों से कहा कि, ''संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी.'' उन्होंने कहा, ''50 वर्षों में ऐसी वर्षा कभी नहीं आई. गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया. फसलों को भी क्षति पहुंची है. इस व्यापक नुकसान का सर्वे चल रहा है. भारत सरकार और राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी. तात्कालिक व्यवस्था का प्रबंध करेंगे ताकि जनजीवन सुचारू रूप से चल सके. संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़े हैं और इस संकट से पार निकालकर ले जाएंगे.''

