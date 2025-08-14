रायसेन/विदिशा: अमेरिका द्वारा छेड़े गए टैरिफ वॉर के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की धरती से स्वदेशी की हुंकार भरी. रायसेन व विदिशा में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा "स्वदेशी उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाएगी. छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने की जरूरत है."

लोगों ने लिया स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का संकल्प

तिरंगा यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की शपथ दिलाई. उन्होंने कहा "भारत ने अब ठान लिया है कि स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे. छोटे व्यापारियों की मदद से एमएसएमई को ताकतवर बनाएंगे. उनकी आमदनी बढ़ाएंगे. हमारा पैसा विदेश क्यों जाए. इसी भाव को लेकर यह स्वदेशी मार्च और तिरंगा यात्रा निकाली गई है. इसमें हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है. लोगों ने स्वदेशी उत्पादों को खरीदने का संकल्प लिया है. किसानों के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार हर कीमत पर खड़ी रहेगी."

रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

रायसेन की जनसभा में शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र

विदिशा में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई. बारिश के बावजूद लोगों ने तिरंगा यात्रा में उत्साह से भाग लिया. यात्रा माधवगंज चौराहे से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रायसेन की ओर रवाना हुई. शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “मैं बहनों और बेटियों में देवी का रूप देखता हूं.”. उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों से राखी बंधवाई और बताया "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहनों के लिए कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें लखपति दीदी योजना प्रमुख है."

विदिशा में तिरंगा यात्रा में उमड़े लोग (ETV BHARAT)

शिवराज का आह्वान- स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें (ETV BHARAT)

विदिशा व रायसेन में तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)

शिवराज ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया

तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए (ETV BHARAT)

किसानों की समस्याएं सुनते शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

रायसेन में तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)

शिवराज सिंह चौहान ने पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा "मोदी सरकार ने आतंकवादियों को सजा दी है. पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक निशाना साधा गया और उन्हें घुटनों पर ला दिया. हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं. अब भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि भारत के खेतों को सींचेगा." कार्यक्रम के दौरान किसानों ने शिवराज को यूरिया की कमी और फसल खराब होने की शिकायतें दीं.