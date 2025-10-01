ETV Bharat / state

टाइगर लवर्स ध्यान दें, 10 अक्टूबर को खुलेंगे रातापानी रिजर्व के गेट, सफारी का रोमांच हुआ डिले

वैसे तो मध्य प्रदेश के कई टाइगर रिजर्व के गेट खुल चुके हैं, लेकिन रातापानी टाइगर रिजर्व जाने वाले सैलानियों को करना होगा थोड़ा इंतजार

RATAPANI GATES OPEN 10 OCTOBER
10 अक्टूबर को खुलेंगे रातापानी रिजर्व के गेट (Ratapani Tiger Reserve)
रायसेन: ​मध्य प्रदेश के प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए बड़ी खबर है. रायसेन में स्थित शानदार रातापानी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की शुरूआत अब कुछ दिन आगे बढ़ा दी गई है. यह देश का 57वां और मध्य प्रदेश का एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है, जहां 90 से अधिक बाघों का विशाल कुनबा मौजूद है.

​टाइगर रिजर्व के गेट 1 अक्टूबर से खुलने की उम्मीद थी, लेकिन हाल ही में हुई भारी बारिश ने इस रोमांच पर हल्का ब्रेक लगा दिया है. रातापानी टाइगर रिजर्व के अधीक्षक सुनील भारद्वाज ने जानकारी दी कि "बारिश के कारण रिजर्व की कई सड़कों पर जलभराव और खराब स्थिति है. पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए, यह फैसला लिया गया है कि अब 10 अक्टूबर के आस-पास जंगल सफारी को हरी झंडी दी जाएगी."

Ratapani Adventure and History
जंगल सफारी के दौरान लीजिए एडवेंचर का मजा (Ratapani Tiger Reserve)

एडवेंचर और इतिहास का परफेक्ट कॉकटेल

​रातापानी सिर्फ बाघों का घर नहीं है, यह विंध्य पर्वतमाला की प्राकृतिक सुंदरता, सागौन के घने जंगलों और समृद्ध इतिहास का केंद्र है.

​विशाल वन्यजीव

बाघों के अलावा, यहां आपको तेंदुए, सुस्त भालू, सांभर हिरण और 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों का दीदार होगा.

Raisen Ratapani Tiger Reserve
रातापानी रिजर्व में बारिश के चलते सड़क खराब (Ratapani Tiger Reserve)

​ऐतिहासिक धरोहर

जंगल के भीतर ही प्राचीन रानी दुर्गावती का महल और द्वितीय विश्व युद्ध के बंदी ग्रेवी (जर्मन सैनिकों के बंदी शिविर) जैसी अनूठी ऐतिहासिक जगहें भी मौजूद हैं, जो इस सफारी को और भी खास बनाती है.

​रणनीतिक लोकेशन

1271.4 वर्ग किमी में फैला यह रिजर्व भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों की सीमाओं से जुड़ा है. जिससे शहरी क्षेत्रों से इसकी पहुंच बेहद आसान है.

​10 अक्टूबर के लिए कमर कस लें

​वन विभाग का उद्देश्य है कि जब पर्यटक सफारी के लिए आएं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो. यही वजह है कि सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है.

Ratapani Jungle Safari
रातापानी में ​ऐतिहासिक धरोहर (Ratapani Tiger Reserve)

​टाइगर लवर्स

अगर आपने अपनी जंगल सफारी की योजना बनाई थी, तो अपनी बुकिंग की तारीख को 10 अक्टूबर के बाद के लिए री-शेड्यूल कर सकते हैं. वैसे मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व सहित कई रिजर्व के गेट खोल दिए गए हैं. वहीं कूनो नेशनल पार्क ने भी 3 गेट खोल दिए हैं. रायसेन से पहले सैलानी कूनो में चीतों का भी दीदार करने जा सकते हैं.

