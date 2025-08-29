ETV Bharat / state

रायसेन के जंगल में गूंजी शावकों की किलकारी, तेंदुए ने एक साथ 4 शावकों को दिया जन्म - RAISEN LEOPARD GAVE BIRTH 4 CUBS

रायसेन के रातापानी टाइगर रिजर्व में तेंदुए का बढ़ा कुनबा, मादा तेंदुए ने 4 नन्हें शावकों को दिया जन्म, वन विभाग ने बढ़ाई चौकसी.

RAISEN LEOPARD GAVE BIRTH 4 CUBS
रायसेन के जंगल में गूंजी शावकों की किलकारी (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 4:37 PM IST

रायसेन: रातापानी टाइगर रिजर्व से बड़ी खुशखबरी आई है. यहां देवरी परिक्षेत्र के घने जंगलों में मादा तेंदुए ने 4 नन्हें शावकों को जन्म दिया है. बताया जा रहा है कि चारों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं. वन विभाग की अधिकारी प्रतिभा शुक्ला से मिली जानकारी के अनुसार फिमेल तेंदुए ने करीब 2 हफ्ते पहले शावकों को जन्म दिया था. तेंदुआ का परिवार बढ़ने से रातापानी टाइगर रिजर्व में खुशी और उत्साह का माहौल. वहीं उनकी देखरेख और सुरक्षा के मद्देनजर विभाग द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं. साथ ही स्थानीय लोगों से दूर रहने की अपील की गई है."

तेंदुए का बढ़ा कुनबा

प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विख्यात रातापानी टाइगर रिजर्व में इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है. इसके पीछे 4 शावकों का जन्म है. दरअसल आज से करीब 2 हफ्ते पहले देवरी परिक्षेत्र में घनी जंगली घास के पीछे चट्टानों के बीच में मादा तेंदुए ने 4 नन्हें शावकों को जन्म दिया है. इन शावकों को सबसे पहले आसपास के ग्रामीणों ने देखा था. इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना रायसेन वन मंडल को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया.

चारों शावक पूरी तरह स्वस्थ

रायसेन वन मंडल की अधिकारी प्रतिभा शुक्ला ने बताया, "देवरी वन परिक्षेत्र में 4 शावकों के जन्म की जानकारी लगने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसकी पुष्टि की है. डॉक्टरों की टीम ने चारों शावकों का चेकअप कर स्वास्थ्य परीक्षण किया. फिलहाल, सभी शावक स्वस्थ हैं." उन्होंने कहा, "मादा तेंदुआ अपने शावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार स्थान बदल रही है."

तेंदुए का बढ़ा कुनबा (ETV Bharat)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

हालांकि, वन विभाग द्वारा समय-समय पर वन क्षेत्र में गश्ती की जा रही है. ताकि वन्यजीवों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके. साथ ही स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. उनसे कहा गया है कि शावकों की सुरक्षा को लेकर मादा तेंदुआ आक्रामक हो जाती है. कृपया जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखें और सुरक्षित रहें. इसी में सबकी बेहतरी है. वहीं वन विभाग की टीम द्वारा शावकों से करीब 2 किलोमीटर दूर से घेरा बना दिया गया है. जिससे की कोई भी शिकारी व स्थानीय लोग आसपास न भटकें.

RAISEN LEOPARD GAVE BIRTH 4 CUBS
मादा तेंदुए ने 4 नन्हें शावकों को दिया जन्म (ETV Bharat)

वन्य जीवों का लगातार बढ़ रहा कुनबा

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में वन्य जीवों की कई तरह की प्रजातियां मौजूद हैं. जिसमें शेर, तेंदुआ, भालू, हिरण, मोर, जंगली सूअर, नीलगाय और सांभर जैसी अन्य प्रजातियां मौजूद हैं. यहां के अनुकूलित वातावरण के चलते दिन प्रतिदिन इनकी तादाद भी बढ़ रही है.

