रायसेन में कांग्रेस विधायक के पोते का अपहरण, रिश्तेदार ही निकले आरोपी - CONGRESS MLA GRANDSON KIDNAPPED

रायसेन में कांग्रेस विधायक के पोते का किडनैप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 2:08 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 2:44 PM IST 3 Min Read

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज-सिलवानी से कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के पोते का अपहरण हो गया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के अंदर 2 वर्षीय बच्चे को तलाश लिया. पुलिस की टीम मासूम दिव्यम को लेकर विधायक के घर पहुंची. जहां बैंड-बाजे के साथ पुलिस टीम और बच्चे का स्वागत हुआ. वहीं सकुशल बच्चे को पाकर परिजनों ने प्रशासनिक टीम को धन्यवाद दिया है. बताया जा रहा है विधायक के पोते के अपहरण में परिवार के लोगों का ही हाथ था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ था दिव्यम रायसेन जिले के सिलवानी-बेगमगंज विधानसभा के विधायक देवेंद्र पटेल के 2 वर्षीय पोता दिव्यम अचानक गायब हो गया था. गुरुवार सुबह 11 बजे उनके ग्राम पलोहा से घर के बाहर खेलते समय कुछ बदमाश बच्चे का अपहरण करके ले गए थे. जब परिवार वालों को काफी देर तक बच्चा नहीं मिला, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. एसपी पंकज कुमार पांडे और एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खरपुसे ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी. जिसके बाद तीन थानों की पुलिस को इस मामले की जांच में लगाया था.

