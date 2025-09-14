ETV Bharat / state

रायसेन के जंगल में आस्था और अंधविश्वास के बीछ झूल रहा ये पेड़, सदियों से चली आ रही कपड़े बांधने की परंपरा

रायसेन जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बाड़ी जनपद के ग्राम रतनपुर में इमली का एक विशाल पेड़ है. यह स्थान सिंगोरी वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र का हिस्सा है. स्थानीय लोगों के अलावा यहां से गुजरने वाले लोग इस दैविक इमली के पेड़ पर अपने पुराने कपड़े बांधते हैं. इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं.

रायसेन: भारत आस्था और परंपरा के ताने-बाने से बुना देश है. यहां 21वीं सदी में भी ऐसी कई परंपराएं जीवित हैं जो लोगों की गहरी आस्था और परंपरागत मान्यताओं को दर्शाती हैं. हालांकि इस वैज्ञानिक दौर में अब इसको अंधविश्वास की नजर से भी देखा जाने लगा है. मध्य प्रदेश के रायसेन के बाड़ी क्षेत्र के घने जंगलों में एक ऐसा स्थान है, जहां लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए एक पेड़ पर पुराने कपड़े बांधते हैं. यह परंपरा न सिर्फ सदियों से चली आ रही है, बल्कि आज भी लोगों की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक बनी हुई है.

कुछ लोग कहते हैं कि जिसके संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो अगर वो इस पेड़ पर कपड़ा बांधता है तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां एक देवी का वास है. लोग कपड़ा बांधने के बाद इसी देवी से अपनी मुराद पूरी होने उम्मीद लगाते हैं.

मनोकामना पूरी हो जाने पर भेंट करते हैं नया वस्त्र

ग्राम रतनपुर के सचिव हरिशंकर धाकड़ बताते हैं कि "यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है. स्पष्ट तौर पर यह बता पाना है संभव नहीं है कि यह परंपरा कितनी पुरानी है. पर हम इस परंपरा को अपने बुजुर्गों के समय से देखते हुए चले आ रहे हैं. जैसे हमारे बुजुर्ग इस परंपरा को निभा रहे थे वैसे ही अब युवा पीढ़ी भी इस परंपरा को निभाती है. लोग खासकर अपनी बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर-परिवार से दूर रखने के लिए यहां पर पुराने कपड़े बांधते हैं.

जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहां आकर अपना बांधा गया पुराना कपड़ा खोलकर नया वस्त्र भेट करके माता को प्रसाद चढ़ाते हैं. यह गांव आदिवासी बाहुल्य है. किसी जमाने में इस पेड़ के नीचे आदिवासियों की पंचायत भी लगा करती थी. आज तक इस घने जंगल में किसी तरह की घटना नहीं हुई है. यहां से गुजरने वाले राहगीर अपनी जान की सलामती के लिए भी इस पेड़ पर कपड़ा बांधते हैं."

कुछ ग्रामीण इस परंपरा को मानते हैं अंधविश्वास

आस्था और अंधविश्वास के बीच झूल रही ये परंपरा सदियों से चली आ रही है. कुछ ग्रामीण इस परंपरा को अंधविश्वास मानते हैं. उनका कहना है कि यह लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करता है, लेकिन किसी भी काम को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है. यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आस्था इस तरह की प्रथाओं से जुड़ी हुई हैं. ईटीवी भारत ऐसी परंपराओं का सम्मान करता है, लेकिन न तो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है न उसका समर्थन करता है.