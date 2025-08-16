रायसेन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जन्माष्टमी के दिन रायसेन जिले के ग्राम महलपुरपाठा पहुंचे. यहां भगवान श्रीकृष्ण के 700 साल पुराने मंदिर में उन्होंने हलधर महोत्सव, लीलाधर पुरुषोत्तम का प्रकटोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख लेने की सलाह दी. दोस्ती कैसी की जाती है, कैसे निभाई जाती है, ये भी श्री कृष्ण से सीखें. किसी दोस्त की मदद करें तो पीठ पीछे करें और सामने से उसे गले लगाएं.

मेट्रोपॉलिटन सिटी का अहम हिस्सा होगा रायसेन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "रायसेन बहुत जल्द भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है. जहां युवाओं व महिलाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों की जिंदगी बदलेगी और किसानों को सम्मान मिलेगा." श्री कृष्ण मंदिर मे पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया. इसके साथ ही 700 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने की घोषणा की. इसके बाद रायसेन जिले में 138 करोड़ के विकास कार्यों को लोकार्पण किया.

रायसेन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

मंच पर लोकनृत्य के साथ भक्ति गीतों की गूंज

रायसेन जिले के ग्राम महलपुरपाठा श्रीकृष्ण मंदिर में पूजा (ETV BHARAT)

बाल कृष्ण स्वरूप बालक के साथ मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "अगली बैठक रायसेन के किले पर होगी. मेट्रोपॉलिटन सिटी में रायसेन के अलावा विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, सीहोर जिले मेट्रोपॉलिटन सिटी में शामिल होंगे." मंच पर श्रीकृष्ण केंद्रित भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई. समारोह में सागर के कडोरी प्रजापति एवं ग्रुप द्वारा बधाई एवं बरेदी लोकनृत्य की प्रस्तुति दी गई.

इसके बाद भोपाल की वाणी राव एवं साथी कलाकारों का भक्ति गायन किया. कार्यक्रम में विधायक प्रभुराम चौधरी ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगें रखी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा "छोटी-मोटी मांगें नहीं करते ये तो वैसे ही पूरी हो जाएंगी. आने वाले सालों में आपकी सारी मांगें पूरी कर दी जाएंगी."