जंगल में मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे तेंदुए, ट्री जंपिंग शिकार की हो रही तैयारी - RAISEN LEOPARD MORNING WORKOUT

शिकार करने की कौशल निखारते 2 तेंदुए ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 24, 2025 at 2:18 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 2:44 PM IST 2 Min Read

रायसेन: अपने प्राकृतिक वातावरण और टाइगर सहित अन्य वन्य जीवों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के नवीनतम आठवें टाइगर रिजर्व में लेपर्ड का समूह भी बड़ी तेजी बढ़ रहा है. लोग अपने कैमरे और मोबाइल में वन्य जीवों की रोचक तस्वीरें कैद कर, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. जिसके चलते पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है. ऐसी ही एक दुर्लभ तस्वीर रातापानी टाइगर के वन अधिकारियों ने अपने मोबाइल में कैद की है. जिसमें 2 तेंदुए पेड़ की ऊंचाई पर शिकार करने की कसरत करते नजर आ रहे हैं. दिन के उजाले के साथ रात में कर लेते हैं शिकार जिस ऊंचाई पर अन्य आम जानवर का पहुंच पाना मुश्किल होता है, वहां पर ये दोनों युवा लेपर्ड शिकार करने का कौशल गढ़ते दिखाई दिए. इस दृश्य को वन विभाग के कर्मचारियों ने सूर्योदय से पहले कैद किया है. जिससे वीडियो में आसमान हल्के नीले रंग का दिखाई दे रहा है और सूर्य का प्रकाश कम है.

