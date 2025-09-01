चमत्कारी है रायसेन की जसरथ टेकरी, यहां गुफा में गरुड़ के साथ पधारे थे भगवान विष्णु

रायसेन: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ठीक 49 किलोमीटर दूर रायसेन जिला स्थित है. यह भारत के सबसे हरे-भरे जिलों में आता है. यहां ऐतिहासिक के साथ कई फेमस धार्मिक स्थल हैं, जिनको देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. इन जगहों की नेचूरल खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं. विश्व भर के पर्यटक रायसेन में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल सांची का स्तूप, भीमबेटका घूमने आते हैं. यहां पर घूमने के लिए एक से बढ़कर एक कई खूबसूरत जगह हैं. इनमें से ही एक जसरथ टेकरी है.
आस्था का केंद्र है जसरथ टेकरी
रायसेन के बेगमगंज तहसील में एक ऐसा स्थान है, जिसमें लोगों की गहरी आस्था है. इसे जसरथ टेकरी के नाम से जाना जाता है. यहां प्राकृतिक सुंदरता का धार्मिक वातावरण का अद्भुत संगम है. यह स्थान बेगमगंज से करीब 15 किलोमीटर दूर घने वन क्षेत्र स्थित पहाड़ी पर है. यह पहाड़ी 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है. यहां एक से बढ़कर एक कई गुफाएं हैं. इन गुफाओं में तपस्वी जसरथ बाबा ने सालों तक कठिन तप किया था. बाबा के नाम पर ही स्थान का नाम पड़ा है.
दशरथ बाबा की गुफा में आए थे विष्णु जी
इतिहासकार राजीव लोचन बताते हैं, "दंतकथाओं और बुजुर्गों के अनुसार इस पहाड़ी पर जसरथ बाबा ने कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ यहां प्रकट हुए थे. यह घटना इस स्थान को महत्वपूर्ण और पवित्र बनाती है. इसके चलते इस स्थान का धार्मिक महत्व है. आज भी दूर-दराज से भक्तगण इस स्थान पर आकर जसरथ बाबा की गुफा के दर्शन करते हैं."
बीमारियों का होता है इलाज
जसरथ टेकरी समुद्र तल से लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. इस पहाड़ी पर जसरथ बाबा और हनुमान जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है. यहां तक पहुंचना आसान नहीं है. भक्तों को दुर्गम रास्तों और खड़ी चढ़ाई को पार करना पड़ता है. स्थानीय लोगों के लिए यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का एक बड़ा केंद्र है. वे मानते हैं कि यहां आने से न केवल उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि कई बीमारियों का भी उपचार होता है. ऐसी मान्यता इस स्थान को और भी खास बनाती है.
दर्शन के बाद मिला स्वास्थ्य लाभ
ग्रामीण भारत सिंह ने बताया कि "मुझे लंबे समय से चर्म रोग की समस्या थी. कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था और परेशानी भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी. किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था. इसी दौरान मेरे जानने वाले ने मुझे जसरथ बाबा के धाम पर दर्शन करने की सलाह दी. उन्होंने मुझे इस स्थान की महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि यहां आकर बाबा के दर्शन करने से मेरा चर्म रोग ठीक हो जाएगा. इसके बाद मैं बाबा जसरथ के धाम स्थान पर पहुंचा. यहां मंदिर में प्रार्थना करने के बाद दवाओं ने बेहतर असर करना शुरू कर दिया, अब पहले से बेहतर महसूस करता हूं"
- सुकून की तलाश में महेश्वर पहुंचे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन, वाइफ अंजलि और बेटी सारा भी आईं नजर
- बालाघाट के 32 टन तांबे से चमकता रहेगा अयोध्या का राम मंदिर, सामने आई ये जानकारी
पर्यटन और विकास की संभावनाएं
यह स्थान प्रकृति और अध्यात्म का एक ऐसा अनूठा मिश्रण है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां मौजूद गुफाएं बहुत बड़ी हैं. इन गुफाओं में एक साथ सैकड़ों लोग आ सकते हैं. ये गुफाएं चारों ओर से खोखली हैं. यहां गुफाओं का जाल फैला हुआ है.